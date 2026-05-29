‘El Flaco’ hace historia con concierto en altamar en Mazatlán

MAZATLÁN._ “Están haciendo historia porque es el primer concierto que se hace en altamar”, así saludó Luis Ángel “El Flaco” a todos los asistentes al evento denominado “Concierto en el Mar”.

Más de 60 embarcaciones son las que se encuentran este viernes en el evento efectuado frente a la Isla Venados.

El cantante inició su concierto con “El Corrido de Mazatlán” y continuó con “El sangoloteadito” y otros temas que pusieron a bailar a los presentes.