‘El Flaco’ hace historia con concierto en altamar en Mazatlán

MAZATLÁN._ “Están haciendo historia porque es el primer concierto que se hace en altamar”, así saludó Luis Ángel “El Flaco” a todos los asistentes al evento denominado “Concierto en el Mar”.
Más de 60 embarcaciones son las que se encuentran este viernes en el evento efectuado frente a la Isla Venados.
El cantante inició su concierto con “El Corrido de Mazatlán” y continuó con “El sangoloteadito” y otros temas que pusieron a bailar a los presentes.
En el concierto, el artista dijo que tenía un sueño, uno muy grande y ese se llama Plaza de Toros México, y el 14 de noviembre enfrentará el mayor reto de su carrera, el cual tiene que superar.
Dijo que hasta el momento le han confirmado como invitados Josi Cuen y Jorge Medina, quienes lo estarán acompañando, aunque anunció más sorpresas.