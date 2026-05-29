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‘El Flaco’ hace historia con concierto en altamar en Mazatlán

Más de 60 embarcaciones se congregan este viernes frente a la Isla Venados en el denominado ‘Concierto en el Mar’
Marisela González |
29/05/2026 18:12
29/05/2026 18:12

MAZATLÁN._ “Están haciendo historia porque es el primer concierto que se hace en altamar”, así saludó Luis Ángel “El Flaco” a todos los asistentes al evento denominado “Concierto en el Mar”.

Más de 60 embarcaciones son las que se encuentran este viernes en el evento efectuado frente a la Isla Venados.

El cantante inició su concierto con “El Corrido de Mazatlán” y continuó con “El sangoloteadito” y otros temas que pusieron a bailar a los presentes.

$!Más de 60 embarcaciones son las que se encuentran en el evento efectuado frente a la Isla Venados.
Más de 60 embarcaciones son las que se encuentran en el evento efectuado frente a la Isla Venados.

En el concierto, el artista dijo que tenía un sueño, uno muy grande y ese se llama Plaza de Toros México, y el 14 de noviembre enfrentará el mayor reto de su carrera, el cual tiene que superar.

Dijo que hasta el momento le han confirmado como invitados Josi Cuen y Jorge Medina, quienes lo estarán acompañando, aunque anunció más sorpresas.

$!El cantante inició su concierto con “El Corrido de Mazatlán” .
El cantante inició su concierto con “El Corrido de Mazatlán” .
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