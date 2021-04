El Flaco se rapa en apoyo a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer

El cantante de música regional mexicana Luis Ángel Franco “El Flaco” sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos, donde se le aprecia totalmente rapado, al igual que su familia, quienes se unieron para solidarizarse con su madre, quien está en la lucha contra el cáncer.

Las primeras imágenes que compartió fue durante una presentación en Estados Unidos este fin de semana, aunque no dio explicaciones del porqué de su nuevo look, luego compartió una galería de fotos junto a su familia y su madre, la señora Isidra Rivera, en la que todos, incluida ella, lucen la cabeza rapada, el cantante se limitó a escribir “Mi madre no está sola #saldremosdeesto”.

"Muchas gracias a todos por sus palabras, primero Dios esto que pasa en un tiempo será solo el recuerdo de otra batalla que ganamos juntos y les pido de corazón que cuando tengan tiempo me ayuden con una oración para mi madre, su nombre es María Isidra Rivera Chávez. Gracias”, escribió Luis Ángel, en respuesta a la ola de comentarios que se desataron en la publicación.

Trascendieron los comentarios de apoyo de algunos colegas cantantes y conductores como Andrea Legarreta, quien escribió: “Juntos ganarán la batalla de la mano de Dios!! Bendiciones para todos”.

“Mi flaco tengo a tu mami en mis oraciones. Fe hermano”, escribió el cantante Lorenzo Méndez.

Otro de los que se hicieron presentes fue el cantante Vincen Meledres, vocalista de la Arrolladora, quien dedicó: “Todo saldrá bien mi Flaco, con el favor de Dios, bendiciones para su señora madre”.

“Mi compa también estará en mis oraciones su jefita, Dios y la Virgen de Guadalupe con ustedes, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones”, escribió Geovanni Mondragón, vocalista de Banda El Recodo.

Mientras que Max Peraza se unió a las oraciones escribiendo: “Hoy estará en mis oraciones, ánimo señora y ánimo compa Flaco, Dios con ustedes”.

Ramón Franco, hermano del artista, y Josué Franco, su sobrino, también compartieron sus fotos con la cabellera rapada. Ambos trabajan junto al cantante, el primero como mánager y el segundo como músico.