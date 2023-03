“De momento andamos promocionado en Mazatlán la canción, Y me cansé , de algo que me tocó escribir a mí; ya tengo varias composiciones, pero apenas andamos en eso de sacar un disco, para que lo esperen primeramente Dios”, dijo.

Desde pequeño se subía a los escenarios, pero fue este año cuando decidió hacerlo de manera más formal.

“Desde pequeño me subía a los escenarios y medio cantaba; mi papá es músico también, traía su grupo, y de ahí creció la inquietud de querer cantar, me fui a Jalisco y fue donde yo empecé a soltarme, es algo que ya traigo en la sangre”

“El grupo de mi papá Iván Bojórquez se llamaba Bohemios de Sinaloa, y eran muy famosos en el Norte; siempre he cantando, pero hace apenas unos tres años que tocó la guitarra, el requinto”.

La canción es de desprecio, pero aclaró que no es una vivencia suya, sino de un amigo.

“La canción trata de alguien que está cansado de sus desprecios, está dolida la canción; esa canción la escribí porque un amigo me la contó, me contó la historia y de ahí nos basamos y decidimos escribirla, es una vivencia de un amigo, yo no he vivido eso todavía”, dijo sonriente.

Después de la promoción dijo que irían de gira de promoción a Monterrey, después regresan a Guadalajara y posteriormente a México.

“La canción la grabamos en Guadalajara y estamos por grabar el videoclip; de momento estamos realizando promoción para llegar al público de Sinaloa, y que nos apoyen, sobre todo en Mazatlán que es una ciudad bien bonita y pienso que puedo hacer algo que a la gente le puede gustar”.

“Vamos a seguir trabajando y seguir sacando material y promocionando primero Dios en toda la República”.

El joven músico aclaró que su nombre verdadero es Iván Bojórquez Escalante, pero su nombre artístico es Iván Escalante y su Sangre de Sinaloa.

“La meta es llegar a pisar los mejores escenarios de México, ser uno de los mejores del Regional Mexicano; este género me gusta mucho, me gustaba mucho Ariel Camacho, por él fue que me gustó la guitarra y la cantada también”

Este miércoles 15 de mayo Iván Escalante y su Sangre de Sinaloa participarán en el Juego de las Estrellas que se tiene previsto efectuar en el estadio Teodoro Mariscal.

“Venimos aquí con todas las ganas del mundo, y esperemos que nos apoyen, venimos con muchas ganas y toda la humilde del mundo para dar lo mejor y recibir el apoyo de toda la gente”, dijo.

Promoción

Canción: Y me cansé

Canta: Iván Escalante y su Sangre de Sinaloa

Plataformas: Youtube, TikTok, Facebook, Instagram