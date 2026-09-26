El mazatleco Andrés Briseño conquista el Mister International 2026

El nombre de Mazatlán llegó hasta Bangkok, Tailandia, de la mano de Andrés Briseño Briseño, quien este sábado se coronó como Mister International 2026, convirtiéndose en el representante mexicano que obtuvo el título en la edición 18 del certamen internacional.

El joven mazatleco, de 22 años, compitió entre más de 50 representantes de distintos países y logró quedarse con la corona durante la gala final celebrada en el MCC Hall, The Mall Lifestore Bangkapi, en Bangkok.

Andrés Briseño llegó a esta competencia como Mister International México 2026, título que obtuvo durante el certamen nacional. La organización mexicana lo identifica como representante de Sinaloa, mientras que medios especializados destacan su origen mazatleco.

Además de su participación en los certámenes, Briseño es estudiante de Derecho y ha desarrollado una trayectoria deportiva en distintas disciplinas, entre ellas beisbol, tiro con arco, basquetbol, futbol americano, natación, tenis y golf.

Su perfil dentro del concurso estuvo ligado a la disciplina, la preparación académica y el desarrollo integral de los jóvenes.

Durante su preparación para Mister International 2026, el mazatleco participó en las diferentes actividades y etapas programadas en Tailandia, entre ellas entrevistas, sesiones oficiales y las competencias preliminares de traje de baño, traje nacional y gala.

La final contempló distintas rondas de eliminación antes de definir al ganador.

Uno de los momentos que también llamó la atención en su participación fue la representación de México a través del traje de charro, una pieza que el propio Andrés compartió en sus redes sociales y que, de acuerdo con lo difundido por él, fue bordada por personal de El Cid Resorts, donde trabaja su padre, Pedro Briseño, quien se desempeña como director de animación y actividades y es el encargado de realizar el tradicional altar de muerto en honor a don Julio Berdegué Aznar.

El triunfo tiene además un significado familiar para el mazatleco, Andrés es hermano de Sofía Briseño, quien fue Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2018, en la edición titulada “Patasalada. El Circo de los Talentos”.

Desde su perfil como representante mexicano, Andrés ha expresado su interés por inspirar a niños y jóvenes a creer en sí mismos, trabajar por sus objetivos y mantener valores como la disciplina, la constancia y el respeto.

Con la obtención del título internacional, el mazatleco suma ahora una corona mundial a su trayectoria y lleva el nombre de Mazatlán y México al escenario internacional de los certámenes masculinos.