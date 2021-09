El mexicano Diego González inaugura “Their Mortal Remains”, exposición de Pink Floyd en Hollywood

El mexicano Diego González es el director de toda la operación para presentar “Their Mortal Remains”, exposición de Pink Floyd, que se inauguró en el Vogue Multicultural Musem, de Hollywood.

La exposición inspirada en Pink Floyd se inauguró este jueves con la presencia de Nick Mason, baterista de la banda inglesa, quien fue el encargado de cortar el listón.

Their Mortal Remains se presenta por primera vez en el continente americano después de haber triunfado en países como Inglaterra, Alemania, España e Italia.

González, director de la exposición, expresó que “Me siento contento, orgulloso que después de tantos meses de trabajo finalmente estamos abriendo al público”, según publicó Vanguardia.

“Esta es una exhibición única, con objetos únicos de la banda que vienen desde Londres así que espero que no se pierdan esta gran oportunidad. Para mí fue un gran reto traer esta exhibición a América, en este caso a Hollywood, ya que Pink Floyd escogen muy bien en donde la presentan y el hecho que hayan confiado en mí es un orgullo y se los agradezco”, comentó González, quien en México se anotó otro triunfo cuando llevó el mundo de Tim Burton y que también fue un gran éxito.

A la premier acudieron diversas personalidades americanas e hispanas como Corey Feldman, Pablo Hurtado, Marisela, Mitzy, Mr Tempo y Sergio Arau, entre otros.

Nick Mason se mostró muy feliz por el recibimiento que le dieron en Hollywood. ”Estoy muy satisfecho, amo la exhibición la tuvimos por muchos años en Londres y es grandioso traerla aquí”, dijo Mason, “la exhibición tiene varios objetos que te dan nostalgia, pero también te explicamos como hicimos las cosas que hicimos. Espero que la gente aprenda algo al viajar en tiempo de la memoria”.

En Hollywood, se piensa que esté disponible al público hasta principios de enero del 2022. ”Queremos invitar a todos a que vengan a ver una exhibición única”, expresó Mason.

Pablo Hurtado de Camila comentó su alegría por estar en el evento Pink Floyd, “es una de las bandas que más me han influido recuerdo desde niño escuchar sus canciones de adolescente empecé a tocar”, explicó.

Una de las invitadas especiales al evento fue la cantante Marisela, quien se mostró feliz por ser parte de esta celebración. ”Me encanta Pink Floyd”, dijo La Dama de Hierro, “vamos a disfrutar de esta gran exhibición”.

