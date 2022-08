‘El Mimoso’ estrena dueto con La Original Banda El Limón como homenaje a Don Salvador Lizárraga

Ya se estrenó el dueto que preparaban Luis Antonio López “El Mimoso” y La Original Banda El Limón, se trata del tema Diamante negro, que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Este dueto forma parte del homenaje que la agrupación le está haciendo a su fallecido fundador don Salvador Lizárraga, en el que han hecho una serie de colaboraciones con exponentes del regional mexicano.

“Diamante negro eres as de mala suerte... No es amargura es orgullo el que me brota fue mi destino no lo puedo remediar... La Original Banda El Limón y El Mimoso Oficial”, escribió La Original para promocionar el tema.

Por su parte, “El Mimoso” agradeció a través de un video que lo invitaran a formar parte de este homenaje: “La gente ya lo puede disfrutar a través de todas las plataformas digitales, un proyecto muy bonito; un homenaje a don Salvador Lizárraga, y gracias por darme la oportunidad de formar parte de él”.