El Mimoso estrena segunda parte del tributo a Joan Sebastian

El Mimoso está haciendo un tributo a la música y el legado artístico de Joan Sebastian, luego de que hace un año estrenó la primera parte de este homenaje, ahora, estrenó una segunda parte.

Para esta segunda parte del tributo, El Mimoso eligió temas como Soy como quiero ser, Sangoloteadito y El viejo joven, el ídolo de la banda también presume también aprovechó para anunciar su cambio de nombre.

"Volumen 2 forma parte del cambio que tendrá Luis Antonio, quien ya ha anunciado anteriormente su cambio de nombre artístico, por lo que ahora dejará de ser conocido como El Mimoso y se mantendrá sólo con su nombre", comparte un comunicado.

Debido al éxito que tuvo el primer compilado, que incluyó temas como Amor limosnero, Sentimental y Me la escondieron sus padres, el sinaloense decidió grabar este nuevo material.

"El cantante espera que el público acepte el cambio que, aunque no será de la noche a la mañana, ya que, con gran esfuerzo, ha construido lo que hoy por hoy es y durante su trayectoria ha sido conocido como El Mimoso, lee en el comunicado.

A horas de su lanzamiento, el popurrí número dos de Luis Antonio ya suma miles de reproducciones en YouTube.

Deja de ser El Mimoso

Luis Antonio López, mejor conocido artísticamente como El Mimoso, sorprendió a todo su público al dar a conocer que cambiará su marca comercial y su nombre artístico para dar inicio a sus nuevos proyectos.

A través de su cuenta de Facebook, el intérprete grabó un video en donde explica el motivo, ya que algunas fuentes aseguran que su apodo no es de su propiedad y por esa razón ha decidido hacer algunos cambios para su imagen.

Después de 20 años utilizando El Mimoso como su nombre artístico, el intérprete de “Típico Clásico” confirmó que desde ahora se hará llamar por su nombre propio, Luis Antonio López; dejando de lado su famoso apodo con el que se dio a conocer a inicios de su carrera.

“Hemos decidido cambiar mi logotipo; hemos decidido darle más importancia a mi nombre, que es Luis Antonio; obviamente ustedes me conocen por Mimoso, pero como les digo, esto es algo para mí que me mueve sentimientos después de tantos años que todos ustedes me conocieron artísticamente de esa manera, como Mimoso”, comentó en el video.

De esta manera, el ex vocalista de Banda El Recodo, comentó que al formar parte de la disquera Music VIP, se llegó a un acuerdo para cambiar su nombre y su imagen.

“Queremos hacer algo diferente, pero en parte se los quería expresar, porque la idea no es tomarlo a mal, es obviamente enfocarme en una marca y esta fue la parte que tuve que aceptar, que platicarlo y asimilarlo”.

Mediante sus redes sociales, Luis Antonio compartió su próximo tema musical Orgullosamente guerrerense que se estrenó este próximo 29 de junio, en la imagen se puede ver el nuevo logotipo que utilizará a partir de ahora, “Si ustedes miran acabamos de subir un post de un nuevo proyecto que viene y ahí esta mi nuevo logo, me dicen que les parece”, concluyó.

Aunque El Mimoso no profundizó en el tema, se sabe que parte del problema radica en él no es dueño de su apodo, pues lo tiene registrado Banda El Recodo, porque le tiene que pagar cierta cantidad de sus ganancias por usarlo y el cantante ya se cansó.