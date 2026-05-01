El ‘Mono de Alambre’ vuelve con nueva versión y une generaciones

A dos décadas de haberse posicionado como uno de los temas más populares del regional mexicano, “El Mono de Alambre” regresa con una nueva versión que busca conquistar a nuevas audiencias sin perder su esencia festiva.

La reinterpretación corre a cargo de la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, agrupación con una trayectoria consolidada dentro del género de banda sinaloense, en colaboración con el cantautor Mariano Barba, conocido por su estilo versátil y su presencia constante en la escena grupera.

El lanzamiento, disponible desde este 1 de mayo en plataformas digitales, retoma el carácter bailable del tema original, incorporando arreglos actuales y una producción que apuesta por un sonido más contemporáneo.

La colaboración destaca por reunir a dos figuras con públicos distintos, lo que apunta a ampliar el alcance del tema.

Germán Lizárraga, identificado como una de las figuras clave en la evolución de la música de banda, ha mantenido vigente a la Banda Estrellas de Sinaloa con giras y nuevas producciones, además de ser reconocido por su aportación al desarrollo del género en México y Estados Unidos.

Por su parte, Mariano Barba ha construido una carrera como intérprete y compositor dentro del regional mexicano, con temas que han alcanzado popularidad en radio y presentaciones en vivo.

Su participación en esta versión aporta un matiz distinto, combinando su estilo con la fuerza instrumental de la banda.

“El Mono de Alambre”, considerado un tema tradicional dentro del repertorio popular, se suma así a la tendencia de revivir éxitos del pasado con nuevas colaboraciones, una estrategia recurrente en la industria musical para conectar distintas generaciones de oyentes.

Con este lanzamiento, ambas propuestas buscan posicionar nuevamente el tema en el gusto del público, aprovechando la difusión digital y el alcance de las plataformas de streaming.