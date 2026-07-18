El Mundial 2026 tendrá ceremonia de clausura antes de la final

Con una extensa celebración la FIFA despedirá el Mundial 2026, la cual incluirá una ceremonia de clausura antes del partido y el primer show de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

La ceremonia previa será encabezada por Post Malone y comenzará a la 13:30 horas, tiempo de Nueva York (10:30 horas de Sinaloa) exactamente 90 minutos antes de la final entre España y Argentina.

La principal figura musical de la clausura será Post Malone, quien ofrecerá la actuación central sobre el terreno del Estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido comercialmente como MetLife Stadium.

La FIFA confirmó que el espectáculo también contará con las presentaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed

Además, el actor Tom Cruise tendrá una aparición especial durante la ceremonia. La FIFA no ha detallado completamente cuál será su participación, por lo que no necesariamente se tratará de una actuación musical.

Post Malone , ganador de nueve discos de diamante, será el encargado de encabezar un show que buscará fusionar el futbol con el entretenimiento en uno de los momentos más esperados del torneo.

“Durante un espectáculo que centrará la atención del mundo en el deporte y la cultura, Post Malone ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El dirigente agregó que la ceremonia servirá como antesala de una final histórica y reunirá la pasión de las 48 selecciones, las 16 ciudades sede y millones de aficionados alrededor del mundo.

Post Malone llega a la final del Mundial después de ampliar su trayectoria musical con F-1 Trillion, álbum con el que incursionó en la música country y debutó en el primer lugar del Billboard 200. Además, es uno de los artistas más exitosos de la última década, con éxitos como Rockstar, Circles, Sunflower, Congratulations y Psycho.

El espectáculo del medio tiempo