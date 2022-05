$!‘El padre de la novia’, el nuevo remake de HBO Max, estrena tráiler

Una comedia romántica clásica está de vuelta. El padre de la novia (Father of the Bride), un estreno exclusivo de HBO Max, estrena este lunes su tráiler aumentando las expectativas por esta cinta dirigida por el mexicano Gary Alazraki.

La sinopsis dice así: “Con mucho entusiasmo te invitamos a celebrar el amor, la comida, la música y la diversión de Father of the Bride, una moderna comedia romántica actualizada del clásico atemporal. Esta chispeante historia de una familia y sus inquebrantables lazos ilustra las sorprendentes y divertidas formas en que el corazón puede adaptarse en nombre del amor”.

Esta historia alcanzó un gran éxito en 1991 protagonizada por Steve Martin que de hecho la llevó a una secuela unos años después, pero ahora abordando el embarazo.

Sin embargo, la cinta original tuvo lugar en 1950 con un elenco encabezado por Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Joan Bennett bajo la dirección de Vincente Minnelli que logró tres nominaciones al Óscar.

Esta vez Father of the Bride cuenta con guión escrito por Matt Lopez, que ha trabajado en cintas como Bedtime Stories (2008) de Adam Sandler o The Sorcerer’s Apprentice (2010) con Nicolas Cage como protagonista, escribirá esta nueva película.