Will Smith superó a Cumberbatch en el premio al Mejor Actor, por King Richard , y como Mejor Actriz ganó Joanna Scanlan por After Love .

LAS GANADORAS

Mejor película: El poder del perro

Mejor película británica: Belfast

Mejor actriz principal: Joanna Scanlan - After Love

Mejor actor principal: Will Smith - King Richard

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose - West Side Story

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur - Coda

Mejor dirección: Jane Campion - El poder del perro

Premio a la estrella emergente: Lashana Lynch

Debut destacado de un escritor, director o productor británico: The Harder They Fall - Jeymes Samuel (writer/director)

Mejor película de habla no inglesa: Drive My Car

Mejor documental: Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Mejor película animada: Encanto

Mejor guion original: Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

Mejor guion adaptado: Coda - Sian Heder

Banda sonora original: Dune - Hans Zimmer

Mejor casting: West Side Story - Cindy Tola

Mejor fotografía: Dune - Greig Fraser

Mejor edición: No Time To Die - Tom Cross, Elliot Graham

Mejor diseño de producción: Dune - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

Mejor maquillaje y peinado: The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

Mejor sonido: Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Mejores efectos especiales: Dune - Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

Mejor cortometraje británico: The Black Cop

Mejor cortometraje animado: Do Not Feed the Pigeons