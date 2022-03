El primer avance de ‘Avatar 2’ podría llegar al cine con ‘Doctor Strange 2’

SinEmbargo._ Tras varios retrasos, Avatar 2, la esperada secuela de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron, tiene previsto su llegada a los cines en diciembre de este mismo año. Y a meses de su estreno, los fans se preguntan cuándo podrán ver el primer tráiler de la cinta que retomará las aventuras de los na’vi en el planeta Pandora. Ahora, una nueva información apunta a que el adelanto llegará de la mano de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrenará en cines el próximo 6 de mayo.

Según informa The Transom, los fans podrán ver el tráiler de la secuela de Avatar antes de las proyecciones del nuevo filme de Marvel Studios protagonizado por Benedict Cumberbatch. Disney sigue así una estrategia similar a la que ya emplease junto a Sony Pictures con Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que incluía el tráiler precisamente de la secuela de Doctor Strange, aunque en aquel caso como escena post-créditos. Algo que, por razones obvias, será diferente en el caso del avance de Avatar, que se mostraría como suele ser habitual, antes del inicio de Doctor Strange 2.