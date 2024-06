El príncipe William eligió el concierto de la nueva princesa del pop para celebrar su cumpleaños 42 y disfrutarlo en compañía de sus dos hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte, de diez y nueve años respectivamente.

Al evento no acudieron Kate Middleton, que tras su reaparición pública en Trooping The Colour sigue centrada en su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, así como el pequeño príncipe Louis.

Tras el espectáculo, donde el príncipe de Gales no paró de bailar al ritmo de Shake It Off, los tres tuvieron la oportunidad de saludar a Taylor en su camerino, en un encuentro informal que quisieron inmortalizar con estas simpáticas selfies.

Otros famosos que asistieron al show fueron la estrella de Bridgerton, Nicola Coughlan, Cara Delevingne, Salma Hayek y Leslie Mann, según fotografías compartidas por Jonathan Van Ness de Queer Eye, quien también estuvo en el concierto.

Swift abrió el espectáculo diciéndole a la multitud que había 88 mil 446 personas en el estadio, según PA Media, de acuerdo con cnnespanol.cnn.com.

Agradeció a la multitud por estar allí, “especialmente un viernes por la noche de verano en un hermoso día en Londres”, y recordó los conciertos que realizó en la ciudad al principio de su carrera.

Swift realizará ocho espectáculos en Londres, más que en cualquier otra ciudad del mundo.