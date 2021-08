El reality ‘La casa de los famosos’ le abre la puerta a 16 celebridades

Ya arrancó La casa de los famosos, el nuevo reality show de Telemundo que conduce Héctor Sandarti y que abrió este martes sus puertas a las 16 celebridades que estarán conviviendo bajo un mismo techo en completo aislamiento del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados por más de 50 cámaras y 60 micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los famosos que se integran a este reality son Gaby Spanic, Pablo Montero, Alicia Machado, Jorge Aravena, Christian de la Campa, Uriel del Toro, Roberto Romano, Celia Lora, Tefi Valenzuela, Cristina Eustace, Verónica Montes, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Kimberly Flores, Anahí Izali y Kelvin Rentería.

"No tengo estrategias, vine aquí gracias a Dios, me dejo llevar por el Supremo. Yo vine aquí a pasarla bien, de vacaciones", expresó Gaby Spanic justo antes de hacer su entrada triunfal en La casa de los famosos.

Entrada sorpresa

No todos los famosos que fueron confirmados para participar en el programa pasaron a formar parte anoche de la que promete convertirse en la casa más famosa de la televisión. Para sorpresa de muchos, Christian Estrada, ex de Frida Sofía, no llegó a entrar.

"Con el nacimiento adelantado de su hijo, Christian rompió la burbuja de protección Covid y por eso se quedará con su mujer y su hijo en casa. Le deseamos lo mejor del mundo y una gran bendición para esta nueva familia que se acaba de formar", anunció Sandarti.

Con la inesperada 'baja' de Christian del programa, la lista de participantes se reducía a 15 y desde un primer momento se había informado que estuvieron 16 concursantes.

"Finalmente yo soy la sorpresa. Soy Alicia Machado, nací en Venezuela, pero mi corazón está compartido entre México y Estados Unidos. Soy actriz, soy conductora, soy empresaria, soy mamá y soy amiga. Ser madre soltera o madre sola es un gran desafío, es un gran reto, el mundo sigue lleno de prejuicios. He podido construir un camino de valores y de principios para mi hija. Yo me siento muy afortunada de ser su mamá, así que va a ser un gran reto para mí el estar en La casa de los famosos. Como saben, estoy soltera y sin compromiso desde hace mucho tiempo, no tengo intenciones de ligar dentro de La casa de los famosos, pero todo puede pasar ", compartió la ex Reina de belleza venezolana en su video de presentación.

Machado estará conviviendo en La casa de los famosos con una ex pareja, Pablo Montero, con quien la carismática actriz mantuvo un breve romance hace muchos años.