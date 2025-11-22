‘El reggaetón también se hace en el norte’

Y aunque está en diferente disquera, dice que Degezeta y él están en la misma sintonía.

“Desde el principio empecé haciendo reggaetón, trap, en general la música urbana, y dembow, un ritmo musical jamaicano que es la base del reguetón, con un sonido más rápido”.

Jacobbo es originario de Culiacán, se dedica a la música urbana desde hace poco más de 4 años.

“Al principio nos conocimos, tranqui, después fue haciendo mucho la amistad, nos veíamos diario en el estudio y nos conectamos bien”.

En Sonora, reconoce, no estaba con nadie que vibrara en su sintonía, que hiciera lo mismo que él, por eso decidió venir a Culiacán, encontrarse con músicos que hicieran lo mismo y empezar a colaborar.

“Yo soy de Hermosillo, allá también es puro regional, si hay urbano más que rap, pero casi no reggaetonero, y cuando llegué aquí vi que también había un movimiento y pues dije, ‘Ah, qué perros, morros así en mi edad que también andan haciendo lo mismo, que también quieren lo mismo’ y fue cuando decidí venirme”.

“Conocí a Jacobo en el estudio, vine en enero como por tres días, me cayó bien y pues tuvimos una plática tranquila. Cuando volví y firmé con la empresa, me vine a vivir para acá y me empecé a llevar más con él, empezamos a conectar y fue que salió el tema”, comparte.

Degezeta nació en Hermosillo, se dedica a la música desde hace cinco años y a Sinaloa llegó a vivir desde abril. Aquí encontró un lugar para hacer música, amigos, colegas y creó Chanel, en mancuerna con Jacobo.

“Sí, desde acá, del norte: el reggaeton también se hace en el norte”.

Y aunque cada uno tiene sus propios proyectos, coinciden en algo: su música está dirigida a todo público, y tienen un sueño: representar al país y que se sepa que aquí se hace reggaeton.

El tema, que está en todas las plataformas digitales, es un reggaetón en el que Degezeta plasma su estilo característico con la versatilidad de Jacobbo.

Una historia que habla de romance, que expresa los sentimientos en narrativa que conecta el amor con el ambiente callejero está en Chanel, un tema en el que hicieron mancuerna el sonorense Degezeta y el sinaloense Jacobbo.

El cantante decide venir a Culiacán a encontrarse con músicos que hicieran lo mismo y empezar a colaborar.

El cantante decide venir a Culiacán a encontrarse con músicos que hicieran lo mismo y empezar a colaborar.

Jacobbo es originario de Culiacán, se dedica a la música urbana desde hace poco más de 4 años.

Jacobbo es originario de Culiacán, se dedica a la música urbana desde hace poco más de 4 años.

Degezeta nació en Hermosillo, se dedica a la música desde hace cinco años y a Sinaloa llegó a vivir desde abril.

Degezeta nació en Hermosillo, se dedica a la música desde hace cinco años y a Sinaloa llegó a vivir desde abril.

Chanel, compartió, surgió de una anécdota, cuando un amigo en común llevó al estudio a su perrita de nombre Chanel y se orinó en el piso.

“Y pues y lo dice el camping, “No, pues esto no huele a Chanel, y ya cuando estamos en el estudio, teníamos que sacar una palabra rápida y pues salió Chanel y el tema se refiere a una baby que huele a perfume Chanel, y de ahí fue el concepto”, compartió Jacobbo.

“Así es el arte, siempre hay una conexión con algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero en el momento te inspira a decir algo”.

Degezeta recordó que la colaboración surgió a partir de compartir todos los días en el estudio, él grabando canciones de él, y de pronto algunos temas juntos, que aún están por publicar.

“Hasta ahorita Chanel es la única pero sí tenemos más canciones que ojalá próximamente salgan. Se viene mucha música, muchos videos. Estamos trabajando, así es nuestro día a día, estar yendo el estudio, haciendo contenido, videos”.

Degezeta adelantó que próximamente lanzará más temas suyos y probablemente colaboraciones y más temas con Jacobbo.

“Sí, pues no sabría decir qué se viene, qué tema, pero tenemos muchos temas buenos, reggaetón para la gente, muchos temas de amor, temas para que la gente baile, para que llore, para que brinque, para todo, para todas las emociones”, dijo.

“La verdad me gusta aquí, se está a gusto y la gente. Lo único es que ahorita pues como está la cosa, que no hay tanta sociabilidad, no hay mucho movimiento, pero de ahí en fuera todo bien”.

A Degezeta, como a cualquier joven de Sonora o Sinaloa, la música de regional le es familiar. En su casa, era lo que se escuchaba, pero cuando conoció la música urbana, le cautivó.

“Yo empecé primero en el rap, por ahí de los 10 años empecé a escribir, eran letras super básicas, lo dejé un rato, lo retomé a los 15, y conocí el reggaetón, la música urbana por un tío, hermano de mi papá, que cuando iba con mi abuela le decía, ‘te voy a lavar el carro, pero ponme reggaetón’ y me empezó a gustar”, cuenta Degezeta.

“Tenía sonido en el carro y yo decía, ‘eh, se escucha bien perro las baterías, los ritmos’ y fue cuando ya empezó a despertar algo en mí de ese género”.

Y ya fue que ahí empecé, en ese tiempo le gustaba la música de Larry Young, Don Omar, Teobaldo Calderón, Wesley Young. Y en 2020 empezó con el rap porque no tenía tanta seguridad para empezar a cantar y entonar.

“Y ya que me fui desarrollando y agarré más confianza, fue cuando empecé dije, ‘sí puedo hacerlo’, y de ahí para adelante la gente empezó a aceptar mi proyecto de reggaetón, ya no era solo de rap. Me fui por el lado del reggaetón y aquí estamos ahorita”.

Su familia, dijo, aunque nadie no se dedica a la música, lo han apoyado en todo.

“Al principio sí era un poco un poco inusual, que quisiera cantar porque pues empecé de una manera no tan favorable, pero al paso del tiempo te van creyendo, más porque te presentas en conciertos, te invitan a cantar, un video, a colaborar y era como mostrar que ando haciendo algo y pues cuando se nos presenta la oportunidad de firmar con la empresa. ahí sí ya te la creen, pues ya ganas dinero”.

Jacobbo, de 24 años, por su parte, escuchaba de pequeño uno que otro corrido hasta que uno de sus amigos le empezó a mostrar música de Puerto Rico.

“Me empezó a enseñar trap, reggaetón. Yo tenía un poquito de conocimiento del reggaetón porque también escuchaba Daddy Yankee en fiestas, entonces ese amigo me empezó a enseñar canciones, entre 2015-16 y empecé a agarrar gusto a la música urbana, empecé a escuchar a J. Balvin, Maluma, Ozuna”, recuerda.

“Y dije ‘me gustaría empezar a hacer reggaetón, música urbana, porque la estudié muy bien, ya sabía los tiempos dónde entraba un verso, un coro. ‘Ya, sé cómo va”, y ya en el 2020 -21 empecé a hacer música”.

Al inicio hacía videos para redes sociales, luego tomó en serio la música, después de la pandemia y publicó su primera canción, La Itálica, que fue un boom, con más de 3 millones de reproducciones.

“Hasta la fecha, mucha gente me sigue reconociendo por esa canción, me dicen, “Ah, tú eres el de La Itálica”, a pesar de que ya pasaron como cuatro o cinco años de eso. Esa canción fue mi primera y la recibieron muy bien. De ahí para acá me enfoqué en hacer música urbana que también desde pequeño venía escuchando.

Actualmente Jacobbo trabaja en un álbum y promete nuevos sencillos.

“Tengo mucha música guardada, es más música guardada que la que está fuera en la calle y tengo planeado hacer muchos sencillos, colaboraciones. El álbum que estoy planeando se llama Penumbra, que va a salir pronto. Esperemos que ojalá salga para finales de este año o empezando el otro”.

Con música dirigida a todo público, de todas las edades y géneros, buscan representar al país y que sepan que en México también hay reggaeton.

“Reggaetón desde acá, sí, del norte. El reggaetón también se hace en el norte”.

Búscalos en todas las redes como

@degezetamx y @jacobbomx