El robo del museo del Louvre en París será llevado a la pantalla

El espectacular robo en el museo del Louvre en París, en octubre de 2025, será objeto de una película y de una serie documental basada en un libro escrito por tres periodistas, informó la editorial Flammarion.

Los derechos de adaptación de Main basse sur le Louvre fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que estará dirigido por Romain Gavras, y a un productor británico para la serie documental.

De momento, no se comunicó ni el título ni la fecha del estreno ni qué reparto tendrá la película de Gavras, director de filmes como Notre jour viendra (Nuestro día llegará, 2010) y Athena (2022), entre otras películas.

En su libro, los periodistas Jean Michel Décugis (diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (revista Paris Match) relatan cómo unos “ladrones de domingo” lograron entrar el 19 de octubre en la galería de Apolo para robar joyas de la Corona por un botín estimado en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares).

El robo provocó una gran sorpresa y desencadenó una crisis dentro del museo del Louvre, pues evidenció graves fallas en la seguridad del museo. Aunque las alarmas sí se activaron, la alerta llegó con retraso al centro de control y los vigilantes no portaban armas para frenar un asalto de tal magnitud. Todo eso llevó al reemplazo de su presidenta, Laurence des Cars.

Tras siete meses de investigación y la detención de los principales sospechosos, las joyas robadas no han sido localizadas. Las autoridades temen el peor de los escenarios: debido al alto perfil de las piezas reales, los ladrones podrían haber entregado el cargamento a un intermediario internacional o, de forma irreversible, haber fundido el oro y desmontado las piedras preciosas para venderlas por separado en el mercado negro.

Según los autores, este caso demuestra que el robo de obras de arte se convirtió en un negocio más dentro del crimen organizado y que fue “desacralizado”.