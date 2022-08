El sello discográfico Andaluz Music presenta a su elenco y nuevos proyectos

El hijo de Joan Sebastian dijo que han tenido muy buena respuesta con el show que han estado presentando, en el que incluyen un Jaripeo al propio estilo de su padre, y que poco a poco ha estado convenciendo a sus colegas de Calibre 50 para que tomen clases de equitación y también puedan montar durante el show.

“Los caballos fue uno de los grandes vicios que me dejó mi padre, al igual que la guitarra, y lo enamorado, las mujeres, hay que ser sinceros”, destacó José Manuel, que el hacer un show que incluyen caballos no es nada fácil pero que el público lo ha estado aceptando de buena manera.

“Yo estoy disfrutando mucho esta gira, compartir el escenario con los muchachos de Cuarto de Milla o Calibre 50, Ricardo Murillo, Banda Carnaval, es una experiencia muy agradable, desde viajar juntos, por el camino sacar la guitarra y componer algunas canciones que salen en el momento, el nervio de no saber si va llegar el público, si vamos a llenar o no, ese nervio que se disfruta, y estamos teniendo muy buena respuesta”.

José Manuel Figueroa no quiere interpretar a su padre en otro proyecto.

En el 2016, José Manuel Figueroa dio vida a su padre en la serie Por siempre Joan, una producción de Carla Estrada sobre la vida del fallecido cantautor, y lejos de disfrutar ese trabajo dice fue muy desgastante emocional y físicamente.

El cantante aseguró que aún no termina de ver la serie porque es muy complicado para él, ya que le afectó mucho emocionalmente y fue una etapa muy dura de su carrera, por esta razón si alguna plataforma de streaming quiere hacer una serie sobre su padre él no estaría dispuesto a protagonizarla.

“No podría hacerlo de nuevo, me costó mucho emocionalmente hacer esa serie, hay capítulos que aún no logro ver porque me cuesta mucho trabajo, así que definitivamente creo que no. Desde luego no digo de esa agua no he de beber, pero por lo pronto no”, dijo.

A siete años de la partida de su papá, José Manuel dice que le gustaría que se hiciera un homenaje en el décimo aniversario luctuoso, y que fue con artistas que no han grabado temas de Joan. Buscaría agrupaciones o solista que le den un toque diferente a la música de su padre.

Nueva música