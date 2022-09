Su rival en audiencia, de acuerdo con milenio,com, es House of the Dragon, que se estrenó en HBO Max.

Con dos episodios de House of the Dragon que han llegado al streaming, transmitidos antes de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, aun así, no logra juntar la audiencia que consiguió la segunda producción.

“Estoy muy agradecida con El Tolkien Estate, y con nuestros showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, el productor ejecutivo Lindsey Weber, el reparto y equipo de la serie, por sus incansables esfuerzos de colaboración y su energía creativa sin límites. Y son las decenas de millones de fans que están disfrutando de la Tierra Media, claramente con la misma emoción que nosotros, quienes son nuestra verdadera medida de éxito”.

Se espera que la producción sea un éxito total lo que traería consigo la realización de una segunda temporada. De lo contrario, podría repercutir en diferentes sectores de la compañía, llevándola a su cancelación.