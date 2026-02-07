El show del medio tiempo de Bad Bunny, el reguetón contra el ICE en el Superbowl

¿Pero es acaso esta la única razón para seleccionar a Benito? o ¿Es una decisión crucial en la política estadounidense?

“Antes de decirle gracias a Dios, voy a decir ‘Fuera Ice’”, estas fueron las palabras de agradecimiento al ganar el Grammy de “Mejor Álbum de música urbana” por “Debí Tirar Más Fotos”.

A partir de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, la conversación de idealistas conservadores del Partido Republicano y seguidores del movimiento Make America Great Again, conocido popularmente como MAGA, Marissa Solis, vicepresidenta senior de marca global y marketing de consumo de la NFL, defendió la decisión y declaró que en noviembre del 2025 la liga identificó a la población latina de Estados Unidos como un “área de crecimiento fundamental” convirtiéndose así es un aspecto crítico para el aumento en audiencia internacional.

En entrevistas previas, Trump declaró no reconocer al artista puertorriqueño y reprobó la decisión de la NFL, según una publicación del New York Post.

El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, ha sido sumamente vocal en la defensa cultural de Puerto Rico, una isla anexada a Estados Unidos, pero que a su vez no es un estado de dicho País; así como de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, por sus siglas en inglés; además ha criticado abiertamente las políticas migratorias del Presidente estadounidense, Donald Trump, lo que se ha traducido en un enfrentamiento mediático entre el reguetonero y el mandatario.

¿A caso Bad Bunny se ha convertido en una figura política desde la plataforma del reguetón?

El show del medio tiempo de Bad Bunny es uno de los momentos más esperados del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de febrero en el Levi’s Staidum.

Sin duda alguna, la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo no es aleatoria. A pesar de que cuenta con una larga carrera discográfica que comenzó en 2013, en su último álbum “Debí Tirar Más Fotos” no solo muestra una nueva propuesta musical donde incluye diferentes géneros musicales como la bomba y la plena, sino que fluye entre armonías que claramente representan la cultura puertorriqueña y mueve con orgullo la conversación con su música.

En temas como “NUEAYoL” contrapone elementos puertorriqueños con referencias culturales del territorio estadounidense recordando así la existencia y persistencia de la comunidad “Nuyorican” (puertoriqueños-newyorkinos) en East Harlem y el Bronx, con frases como “PR se siente cerquita” y “con los Yankees en los Mets, Juan Soto”.

Además de aludir al enclipsamiento de las instituciones del pop en territorio estadounidense por parte de influencias musicales latinoamericanas como el reggaetón y dembow, tal y como lo menciona en un fragmento de la canción “¿cómo Bad Bunny va a ser el rey del pop, con regatón y dembow?”

Aunque su último producto musical “DTmF” sea conocido por trasladar la denuncia social en liricas, no es la primera vez que esto sucede, con anterioridad en el álbum “Un Verano Sin Ti” en la canción “Andrea” refleja la cruda realidad de la violencia de género contra las mujeres y los feminicidios.

El puertorriqueño es una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, que mueve masas y construye una conversación política. Cuenta con siete álbumes de estudio, acumulando con ellos 86 galardones y 153 nominaciones en premiaciones como los Grammy, People’s Choice Awards, los Billboard, MTV Video Music Awards, entre otros.

De sus más recientes producciones, el álbum “Un Verano Sin Ti” se mantuvo 13 semanas no consecutivas en el Top Billboard 200, además de ser el artista del año 2025 según estadísticas de Spotify.

No fue una decisión tomada a la ligera que además de la búsqueda de consolidación de una audiencia más amplia, la NFL se posiciona políticamente en la conversación.

Tener a Bad Bunny, un artista que ganó el Grammy por “mejor álbum del año”, sin ni una sola canción en inglés, en un evento significativo para los estadounidenses, representa una critica al gobierno actual a través de la música y realiza un ejercicio de memoria histórica.

Revelan posibles canciones que interpretará

Hasta hoy, el listado de las canciones era el secreto mejor guardado, pues ha surgido en las redes sociales un video el cual parece haber dado una pista de los temas que cantará el intérprete boricua.

El video fue grabado desde las inmediaciones del Levi’s Stadium, y ha empezado a hacerse viral en las redes, pues se cree que es parte del ensayo de Bad Bunny. El clip, de apenas unos segundos, fue captado desde un edificio ubicado en las cercanías del estadio.

A lo lejos se alcanza a escuchar el tema Baile Inolvidable, uno de los temas más populares del cantante, que forma parte de su disco Debí Tirar más Fotos. De hecho, esa canción aparecía entre el posible line up de Bad Bunny en las predicciones de los fans y las herramientas de Inteligencia Artificial, detalla hola.com

En otro video compartido desde esa misma cuenta, se escucha la introducción de un tema, el cual ha dejado dudas entre los fans del Conejo Malo, pues no saben si es la versión salsa de Callaíta o la canción de Turista.

Desde hace semanas se han mencionado a los posibles invitados de Bad Bunny para su espectáculo del medio tiempo. En esta lista de posibles invitados se ha mencionado a Shakira y J Balvin. Cabe recordar que en el Super Bowl de 2020, la colombiana invitó a Bad Bunny cuando ella animó junto a JLo el Super Tazón de ese año.

En tanto, también se han mencionado los nombres de J Balvin y Karol G. Los nombres de destacados reguetoneros suenan fuerte en las apuestas. Figuran Daddy Yankee, así como Arcángel, Residente y el dúo Jowell y Randy.

En cuanto a artistas mexicanos, suenan fuerte Grupo Frontera, con quien comparte el tema Un x100to, su colaboración de 2023, además de la nueva generación de creadores de corridos tumbados como Peso Pluma y Natanael Cano.