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De Culiacán para el mundo

El sinaloense Aldo Rendón, entre los Fashion Stylist más reconocidos de México

Celebrity Stylist, Fashion Consultant, Conferencista, ha colaborado en su carrera de 25 años, con figuras de la música y la televisión, así como importantes marcas internacionales dentro de la moda
Leopoldo Medina |
01/08/2026 14:05
01/08/2026 14:05

Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón, participante de La Casa de Los Famosos México y primer nominado para salir del reality, es uno de los Fashion Stylist más reconocidos entre las celebridades del país. Ha vestido a figuras como Thalia, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera, por mencionar a algunas.

Con más de 25 años dentro de la industria de moda, Aldo Rendón ha trabajado con marcas de lujo por medio de conferencias y sesiones de styling. Siendo Saint Laurent, Loewe, Miu Miu & Gucci las más recientes.

Aldo ha colaborado también para publicaciones como Glamour México, GQ y Haunted Mag. Ha conducido programas de televisión, impartido cursos online sobre styling y da conferencias por todo el país.

  • $!Aldo Rendón tiene más de 25 años dentro de la industria de moda.
    Aldo Rendón tiene más de 25 años dentro de la industria de moda.
  • $!Aldo ha destacado por conducir programas de televisión, impartir cursos online sobre styling y dar conferencias por todo el país.
    Aldo ha destacado por conducir programas de televisión, impartir cursos online sobre styling y dar conferencias por todo el país.

Aldo, también ha trabajado en proyectos en MediosTelevisión y Conferencias: Además de su labor en el diseño de imagen, ha participado como conductor, impartido talleres en línea y dado conferencias sobre estilo.

En los últimos años también ha logrado una gran presencia en redes sociales, donde analiza looks de alfombras rojas, comparte consejos de estilo y opina sobre las tendencias del momento.

Aunque muchos podrían pensar que estudió diseño o estilismo, lo cierto es que su carrera comenzó de manera práctica, trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, donde aprendió el oficio hasta consolidarse por mérito propio.

Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los asesores de imagen más solicitados del país. Además de trabajar detrás de cámaras, ha desarrollado una personalidad mediática que lo distingue por sus comentarios directos, sarcásticos y, en ocasiones, polémicos, lo que le ha valido tanto seguidores como críticos.

Su popularidad creció aún más al integrarse como participante de la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México, junto a figuras como:

Ernesto Laguardia: Actor y conductor

Karina Torres: Influencer

Cynthia Klitbo: Actriz

Yahir: Cantante

Flor Vigna: Actriz y cantante

Ximena Herrera: Actriz

Moisés Peñaloza: Actor y modelo

Mariana Ochoa: Cantante y actriz

Yanet García: Conductora y health coach

Luis Chaparro: Creador de contenido

Gema Garoa: Actriz y conductora

Memo Schutz: Comentarista y conductor

Brianda Deyanara: Creadora de contenido

Fede Vigevani: Habitante infiltrado / digital

Arantza Ruiz: Actriz

Actualmente enfrenta su primera nominación en La Casa de los Famosos, junto a Arantza Ruiz, Memo Schutz, Mariana, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro.

La gala de los domingos de La Casa de los Famosos México comienza a las 19:30 horas (horario Sinaloa), en el canal de Las Estrellas. Pero antes, la pregala inicia a las 19:00 horas por la plataforma ViX y posteriormente, a la postgala a las 22:00 horas a través de ViX.

#Moda
#Perfiles
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