El sinaloense Aldo Rendón, entre los Fashion Stylist más reconocidos de México

Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón, participante de La Casa de Los Famosos México y primer nominado para salir del reality, es uno de los Fashion Stylist más reconocidos entre las celebridades del país. Ha vestido a figuras como Thalia, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera, por mencionar a algunas.
Con más de 25 años dentro de la industria de moda, Aldo Rendón ha trabajado con marcas de lujo por medio de conferencias y sesiones de styling. Siendo Saint Laurent, Loewe, Miu Miu & Gucci las más recientes.
Aldo ha colaborado también para publicaciones como Glamour México, GQ y Haunted Mag. Ha conducido programas de televisión, impartido cursos online sobre styling y da conferencias por todo el país.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Aldo Rendon (@aldorendon)
Una publicación compartida por Aldo Rendon (@aldorendon)
Aldo, también ha trabajado en proyectos en MediosTelevisión y Conferencias: Además de su labor en el diseño de imagen, ha participado como conductor, impartido talleres en línea y dado conferencias sobre estilo.
En los últimos años también ha logrado una gran presencia en redes sociales, donde analiza looks de alfombras rojas, comparte consejos de estilo y opina sobre las tendencias del momento.
Aunque muchos podrían pensar que estudió diseño o estilismo, lo cierto es que su carrera comenzó de manera práctica, trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, donde aprendió el oficio hasta consolidarse por mérito propio.
Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los asesores de imagen más solicitados del país. Además de trabajar detrás de cámaras, ha desarrollado una personalidad mediática que lo distingue por sus comentarios directos, sarcásticos y, en ocasiones, polémicos, lo que le ha valido tanto seguidores como críticos.
Su popularidad creció aún más al integrarse como participante de la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México, junto a figuras como:
Ernesto Laguardia: Actor y conductor
Karina Torres: Influencer
Cynthia Klitbo: Actriz
Yahir: Cantante
Flor Vigna: Actriz y cantante
Ximena Herrera: Actriz
Moisés Peñaloza: Actor y modelo
Mariana Ochoa: Cantante y actriz
Yanet García: Conductora y health coach
Luis Chaparro: Creador de contenido
Gema Garoa: Actriz y conductora
Memo Schutz: Comentarista y conductor
Brianda Deyanara: Creadora de contenido
Fede Vigevani: Habitante infiltrado / digital
Arantza Ruiz: Actriz
Actualmente enfrenta su primera nominación en La Casa de los Famosos, junto a Arantza Ruiz, Memo Schutz, Mariana, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro.
La gala de los domingos de La Casa de los Famosos México comienza a las 19:30 horas (horario Sinaloa), en el canal de Las Estrellas. Pero antes, la pregala inicia a las 19:00 horas por la plataforma ViX y posteriormente, a la postgala a las 22:00 horas a través de ViX.