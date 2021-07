El sinaloense Andrés Romo triunfa en la Semana de la Moda de Roma

Por otro lado, Andrés destacó que al evento asistieron revistas y medios de comunicación especializados en la moda, y fue Vogue de Inglaterra quien se interesó en su trabajo, y se acercaron a entrevistarlo.

El creativo ve en este evento una nueva oportunidad de colocar sus prendas en prestigiosas tiendas de ropa, como lo hizo el año pasado. Aunque hasta el momento, no ha cerrado algún trato importante, adelantó que existe la posibilidad de que su trabajo rompa las fronteras y se exponga en otro País, sin embargo, no quiso dar muchos detalles pues es un proyecto que aún no cierra al cien por ciento y no quiere se le vaya de las manos.