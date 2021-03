$!El tema ‘La casita’, de la Banda MS, se apodera del primer lugar de popularidad en plataformas musicales

Por tres semanas consecutivas, la Banda MS ha logrado colocar en el primer lugar de popularidad radial estas canciones: “El mechón”, “Mi razón de ser”, “Hermosa experiencia”, “No me pidas perdón”, “Háblame de ti”, “A lo mejor”, “Piénsalo”, “Sólo con verte”, “Me vas a extrañar”, “Tengo que colgar”, “Es tuyo mi amor” , “Las cosas no se hacen así” y “El color de tus ojos”, “Tu postura”, “Mejor me alejo” y “Por siempre mi amor” , “Por mí no te detengas”, “No elegí conocerte”, “Cerrando ciclos” y “La casita”.