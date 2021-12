$!El Yaki está enamorado y festejando

La cuarta edición de El Yaki Fest arrancó con una alfombra roja, donde se dieron cita no solo los artistas invitados, también prensa extrajera y local, uno de los últimos en arribar al evento fue el propio festejado, quien detuvo su paso para hablar con Noroeste.

Emocionado y tomado de la mano de su novia, la influecer Nicole Pinilla, dijo que la finalidad del Yaki Fest es crecer lo más que se pueda , además se dijo muy feliz porque en esta edición se dieron cita artistas que en otros años no habían podido asistir por su agenda, como Chuy Lizárraga y Edwin Luna .

“La música no tiene distinción y al final del día siempre es importante darle difusión a los nuevos talentos, todos los chavos que vienen con todas las ganas y la verdad, como un día nosotros empezamos, queriendo buscar una oportunidad, pues ahora también apoyar a todas las nuevas generaciones de artistas”, dijo.

Se le cuestionó sobre su relación y si ya está planeando boda y aunque se mostró muy enamorado y hasta le dio un par de besos a Nicolle, dijo que falta tiempo todavía.

“Ya andamos en eso (planeando boda) ahorita tenemos apenas un mes y medio de novios, ya veremos qué pasa el día de mañana, hay que darnos tiempo para conocernos, no sea que al rato no me quiera”, dijo El Yaki.

Araceli “Gomita” fue la conductora de la alfombra roja, que terminó con la presencia de Grupo Firme y hasta Eduin se echó un palomazo, pues a su paso, los asistentes empezaron a corear el estribillo de Ya supérame, el no se quedó atrás y cantó este tema a capela.