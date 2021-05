El youtuber Juanpa Zurita anuncia su propia marca de agua embotellada. La Red lo tunde con críticas y MEMES

Zurita promocionó su agua explicando que sale directo del manantial y no como otras marcas que solamente son purificadas y no provienen de la misma fuente.

A pesar de que el modelo se mostró emocionado por su nuevo proyecto, los internautas criticaron su actitud con enojo y memes, pues lo acusan de “explotar y comercializar” los manantiales, por lo que también pidieron no adquirir el agua.

“México pasa por una de las peores sequías, estamos a poco de llegar al día cero y comprar agua que estará explotando manantiales les juro que no es una opción. Que el fanatismo no los ciegue”; “no apoyes este proyecto solo porque es tu ídolo, no creo que él esté para compartirte de su agua cuando esta se encuentre agotada en el mundo”; “México muriéndose de sed, aproximándose a quedarse sin agua en más de la mitad de su territorio. Mientras un influencer está haciendo proyectos extractivos para sacar su línea de botellas de agua. Así se ve el privilegio”, son algunos comentarios en su contra.