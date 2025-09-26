Elegirán a un actor desconocido para ser el nuevo James Bond

El universo cinematográfico de James Bond prepara para una nueva etapa bajo la dirección de Denis Villeneuve, quien ha confirmado que el proceso de casting 2026 para el próximo agente 007 comenzará una vez finalice su trabajo en la tercera parte de Dune.

Según información recogida por Hobby Consolas, el cineasta canadiense, conocido por su labor en la saga Dune, ha manifestado su intención de elegir a un actor británico desconocido para encarnar al icónico espía, lo que supone un cambio respecto a las habituales especulaciones sobre intérpretes de renombre.

El anuncio de Villeneuve ha generado expectativas entre los seguidores de la franquicia 007 y la industria del cine. El director ha dejado claro que su principal requisito es que el nuevo James Bond sea interpretado por un hombre británico sin una trayectoria mediática destacada, de acuerdo con infobae.com.

Además, señalan que la edad del actor debe rondar entre los 20 y 30 años. Por lo tanto, con estos puntos sobre la mesa, quedan descartados definitivamente figuras como Henry Cavill (43), Idris Elba (53) y Tom Hardy (47), nombres que habían circulado recientemente.

La saga de James Bond atraviesa un momento de transición tras la salida de Daniel Craig, quien protagonizó la última entrega, Sin tiempo para morir. El relevo en la dirección y la búsqueda de un rostro nuevo para el agente 007 han elevado las expectativas entre los aficionados, que esperan ver cómo Villeneuve imprime su sello personal en la franquicia. El propio director, actualmente centrado en la producción de la tercera parte de Dune, solo se dedicará plenamente al proceso de selección del nuevo Bond una vez concluya ese proyecto.

En cuanto al calendario de producción, Hobby Consolas detalla que el proceso de selección del actor principal está previsto para 2026, tras la finalización de Dune. Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno para la próxima película, se especula que el lanzamiento podría producirse en 2028, lo que indica que los seguidores deberán esperar varios años antes de ver al nuevo 007 en acción.

El guion lo firma Steven Knight, reconocido por su trabajo en Peaky Blinders. Será, además, la primera película donde Amazon ostenta control creativo, y cuenta con David Heyman y Amy Pascal como productores.

Las fuentes consultadas por Hobby Consolas advierten que la industria cinematográfica suele estar sujeta a cambios y que los planes actuales podrían modificarse. Aunque la preferencia de Villeneuve por un actor desconocido es firme en este momento, no se descarta que, ante las dinámicas propias del sector, la producción opte finalmente por un intérprete más conocido si las circunstancias lo requieren.