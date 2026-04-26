Elenco de House of the Dragon anticipa una temporada 3 en ‘modo guerra’

El fragor de la batalla se sintió en el Omelete Stage de la CCXP México 2026, el festival de cultura pop más grande de Latinoamérica, con la llegada de las estrellas de House of the Dragon. En un panel cargado de revelaciones y conexión con los fans, Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) y Fabien Frankel (Criston Cole) ofrecieron un vistazo a lo que vendrá en la tercera entrega de la producción de HBO. Recibidos con brindis de cerveza, los actores profundizaron en la evolución psicológica de sus personajes y los desafíos de la serie.Olivia Cooke abrió la charla reflexionando sobre la complejidad de Alicent al inicio de esta nueva etapa. Ante la pregunta de si su personaje cambiaría algo de su pasado si tuviera el poder de retroceder el tiempo, la actriz fue tajante. “100 por ciento, si tuviera un gran botón rojo que pudiera detener toda la guerra y traer paz, lo presionaría de inmediato”, sostuvo. La actriz describió además a una Alicent consumida por el remordimiento.

“Siente un remordimiento, una culpa y un arrepentimiento inmensos por las cosas que ha hecho. En la Temporada 3, ella finalmente entiende el juego, pero ya no quiere formar parte de él”. Por su parte, Matt Smith, quien celebró su reciente nominación al BAFTA, habló sobre cómo su relación con Daemon ha cambiado tras años de interpretarlo. “Trato de dar lo mejor de mí, me pongo la peluca y me lanzo”, bromeó, antes de adelantar el tono que tendrá su personaje. “Creo que la belleza de Daemon es que es un poco de todo, en todas partes, todo el tiempo...pero este año está en ‘modo guerra’. Estamos listos para la batalla”, dijo. Matt también adelantó que la nueva temporada contará con una presencia mucho mayor del Alto Valyrio, un idioma que calificó de “complicado de mantener en la cabeza” debido a su mezcla de influencias, pero que será clave en los nuevos episodios. A su vez, Fabien Frankel no esquivó la polémica que rodea a su personaje, Sir Criston Cole.

Fabien Franke, Olivia Cooke y Matt Smith acuden a CCXP México 2026 .