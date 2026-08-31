Eligen a Mazatlán por su historia musical para semifinal de México Canta

La historia musical de Mazatlán, sus músicos y compositores fueron algunas de las razones por las que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México eligió al puerto como sede de la segunda semifinal nacional de México Canta 2026, realizada en el Teatro Ángela Peralta.

Durante su visita a Mazatlán, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, destacó que Sinaloa es uno de los estados con mayor potencia musical en la historia de México, particularmente por la tradición de la banda y la diversidad de géneros que se han desarrollado en la entidad.

La funcionaria señaló que basta recorrer Mazatlán para encontrar esa relación cotidiana con la música, desde los músicos que se presentan en la zona turística hasta los compositores e intérpretes que han llevado los sonidos sinaloenses a distintos escenarios.

Pero la presencia de Mazatlán en México Canta va más allá del escenario ya que Curiel de Icaza resaltó la participación del compositor mazatleco Horacio Palencia, integrante del Consejo Mexicano de la Música y colaborador en la producción de esta edición del concurso.

“Horacio es parte de este Consejo Mexicano de la Música. Él es parte de toda la producción que estamos presentando el día de hoy y, por supuesto, que hay compositores del Estado que son fundamentales en este proyecto de gobierno”, afirmó.

La secretaria de Cultura explicó que una parte importante de las grabaciones que forman parte del proyecto se realizó en estudios de Mazatlán, particularmente las relacionadas con la música de banda, con la participación de músicos sinaloenses y la asesoría de Palencia y otros especialistas locales.

De esta manera, el puerto no solamente fue elegido como sede de la semifinal, sino que también aportó parte de la identidad sonora que acompaña al concurso, cuya intención es impulsar la nueva música mexicana a través de jóvenes de distintas regiones del País y de la comunidad México-estadounidense.

Para Curiel de Icaza, la elección del Teatro Ángela Peralta también tuvo un significado especial, ya que consideró que el recinto es un ícono cultural y recordó la importancia de Ángela Peralta en la historia de la música y la ópera mexicana.

Además, señaló que este año se conmemora un aniversario relacionado con el teatro, lo que hizo más emblemática la decisión.

Aunque reconoció que existen espacios de mayor capacidad en Mazatlán, explicó que México Canta se transmite principalmente a través de los medios públicos, por lo que el alcance del proyecto no depende del número de personas que puedan ingresar al teatro.

El concurso, agregó, busca poner en valor a Mazatlán como una de las cunas de la música mexicana y mostrar que sus sonidos han cruzado fronteras.

En esta semifinal participan jóvenes con propuestas que incluyen banda, mariachi, norteño, música urbana y otros géneros.

“Los músicos, las grabaciones, gran parte de las grabaciones que van a escuchar y las que fueron de banda, todas las de banda que escucharon de Los Ángeles se grabaron aquí en los estudios de Mazatlán”, destacó.