Eligen ‘La Chona’ para abrir segunda temporada de conciertos de Amazon Music Live

Más de tres décadas después de su lanzamiento, “La Chona” sigue formando parte de momentos que van mucho más allá de la música.
La canción de Los Tucanes de Tijuana se escucha en celebraciones, estadios y vestidores de futbol, llegó a espacios digitales como Fortnite y hasta fue interpretada por integrantes de Metallica durante una presentación en Ciudad de México.
Su permanencia también coincide con una nueva etapa para la agrupación, que se acerca a su 40 aniversario y fue elegida para abrir la segunda temporada de la serie de conciertos Amazon Music Live.
La siguiente etapa de esta historia llegará con la segunda temporada de Amazon Music Live, serie de conciertos que tendrá a Los Tucanes de Tijuana como encargados de inaugurar esta nueva entrega.
El concierto podrá seguirse a través de Amazon Music y Prime Video este sábado 22 de agosto, después del partido entre Chivas del Guadalajara y Xolos de Tijuana, señala elimparcial.com
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La historia de La Chona comenzó de una manera mucho más sencilla de lo que podría imaginarse. Mario Quintero, líder y compositor de Los Tucanes de Tijuana, ha contado que escribió la letra en aproximadamente cinco minutos, después de recibir una petición de un locutor de radio de Ensenada.
En 1995, un locutor pidió a Mario Quintero una canción dedicada a su esposa. A partir de esa solicitud surgió La Chona, un tema cuya letra fue escrita en alrededor de cinco minutos.
El proceso contrasta con la dimensión que alcanzaría la canción con el paso de los años. Para Los Tucanes de Tijuana, la permanencia del tema no tiene una explicación única.
La agrupación considera que la pieza adquirió una identidad propia y que su vigencia también responde a la conexión que consiguió establecer con diferentes generaciones.
Con el tiempo, La Chona dejó de estar limitada a los espacios habituales de la música norteña. Su presencia se extendió a plataformas digitales, eventos deportivos y escenarios internacionales.
Uno de los espacios donde la canción mantiene una presencia constante es el deporte. Los Tucanes de Tijuana han explicado que “La Chona” forma parte de la música que se escucha en vestidores de equipos de futbol antes de los partidos.
El ritmo cumple una función dentro de esos momentos previos a la competencia: acompañar a los jugadores mientras se preparan para salir a la cancha. La canción también estuvo presente en los festejos realizados en avenida Reforma durante el Mundial 2026, lo que volvió a mostrar su capacidad para integrarse a celebraciones deportivas.
Su relación con el futbol es otro ejemplo de cómo una canción publicada hace más de 30 años puede adquirir nuevos significados dependiendo del contexto en el que se escucha.
La influencia de La Chona también alcanzó a músicos de otros géneros. Durante la gira de Metallica de 2024, Robert Trujillo y Kirk Hammett interpretaron una versión de la canción en Ciudad de México.
Para Mario Quintero, aquel momento tuvo un significado especial. El recuerdo de esa interpretación forma parte de los objetos y experiencias que conserva en su estudio personal.
Los Tucanes de Tijuana se encaminan a su 40 aniversario en 2027. A lo largo de ese periodo, la agrupación ha mantenido una carrera marcada por la disciplina y la búsqueda de nuevas formas de incorporar elementos musicales.
Uno de los ejemplos es Me gusta vivir de noche, una canción que en su momento recibió críticas por combinar la música norteña con elementos del rock. Con el tiempo, el tema se convirtió en uno de los favoritos de sus seguidores.
La agrupación también ha utilizado su música para abordar temas sociales. “Espejeando”, por ejemplo, fue empleada en campañas relacionadas con la seguridad vial y el uso del cinturón de seguridad.