Eligen ‘La Chona’ para abrir segunda temporada de conciertos de Amazon Music Live

Más de tres décadas después de su lanzamiento, “La Chona” sigue formando parte de momentos que van mucho más allá de la música. La canción de Los Tucanes de Tijuana se escucha en celebraciones, estadios y vestidores de futbol, llegó a espacios digitales como Fortnite y hasta fue interpretada por integrantes de Metallica durante una presentación en Ciudad de México. Su permanencia también coincide con una nueva etapa para la agrupación, que se acerca a su 40 aniversario y fue elegida para abrir la segunda temporada de la serie de conciertos Amazon Music Live. La siguiente etapa de esta historia llegará con la segunda temporada de Amazon Music Live, serie de conciertos que tendrá a Los Tucanes de Tijuana como encargados de inaugurar esta nueva entrega. El concierto podrá seguirse a través de Amazon Music y Prime Video este sábado 22 de agosto, después del partido entre Chivas del Guadalajara y Xolos de Tijuana, señala elimparcial.com

La historia de La Chona comenzó de una manera mucho más sencilla de lo que podría imaginarse. Mario Quintero, líder y compositor de Los Tucanes de Tijuana, ha contado que escribió la letra en aproximadamente cinco minutos, después de recibir una petición de un locutor de radio de Ensenada. En 1995, un locutor pidió a Mario Quintero una canción dedicada a su esposa. A partir de esa solicitud surgió La Chona, un tema cuya letra fue escrita en alrededor de cinco minutos.