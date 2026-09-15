Elimina Maddox Jolie el apellido de Brad Pitt

El acta también confirma la modificación de su identidad legal: “El decreto queda firmado y presentado. El nombre del solicitante cambia de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie”, detalla quien.com

La resolución fue emitida por la jueza Virginia Keeny, quien determinó que no existían objeciones al trámite. El documento judicial establece: “No hay objeciones, se concede la petición de cambio de nombre”.

Maddox Jolie-Pitt , el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt , obtuvo la autorización para modificar oficialmente su nombre. Una jueza de Los Ángeles aprobó su petición para retirar el apellido Pitt, por lo que ahora legalmente se llama Maddox Chivan Jolie.

Maddox , de 25 años, no acudió físicamente a la audiencia. El joven participó a través de Zoom junto con su abogado, Peter Kenneth Levine. De acuerdo con los reportes sobre la sesión, la jueza aprobó el cambio a las 09:08 de la mañana, hora local, y los documentos oficiales podrán recogerse aproximadamente una semana después.

La petición había sido presentada a principios de este año. En el expediente, el joven señaló como motivo únicamente la palabra “personal”, sin ofrecer más detalles sobre su decisión.

Antes de la audiencia, cumplió con uno de los requisitos establecidos por California: publicar un aviso sobre el cambio de nombre en el Los Angeles Daily Journal los días 10, 17 y 24 de junio, así como el 1 de julio. Al no presentarse objeciones por escrito, el proceso pudo avanzar hasta la aprobación judicial.

Aunque el cambio legal se concretó este lunes, Maddox ya había comenzado a utilizar el apellido Jolie en el ámbito profesional. En los créditos de la película Couture, estrenada en Francia y protagonizada por Angelina Jolie , aparece como Maddox Jolie, debido a su trabajo como asistente de dirección. En la cinta Maria, todavía figuraba como Maddox Jolie-Pitt.

Maddox es el mayor de los seis hijos que Angelina Jolie y Brad Pitt tienen en común: Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Shiloh fue la primera en completar un procedimiento similar. El 27 de mayo de 2024, cuando cumplió 18 años, solicitó pasar de Shiloh Nouvel Jolie-Pitt a Shiloh Nouvel Jolie. Un juez aprobó la modificación en agosto de ese año.

Zahara, por su parte, pidió ser reconocida legalmente como Zahara Marley Jolie. Su audiencia está programada para el 28 de septiembre, aunque ya utilizó ese nombre durante su graduación de Spelman College, en mayo.

Vivienne presentó su propia solicitud el 20 de julio para cambiar de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. Su audiencia quedó fijada para el 2 de noviembre y, en el programa de The Outsiders en Broadway, ya aparece como Vivienne Jolie.

Hasta este 14 de septiembre, no existen peticiones públicas de Pax o Knox para retirar el apellido Pitt de sus nombres legales.