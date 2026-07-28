Eliminan a Emmanuel de MasterChef 24/7

Los chefs Zahie Tellez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, fueron los jueces de un cartel culinario, en el que por supuesto, aplicaron a sus pupilos los platillos con los que debería participar.

Con la narrativa de Rafael Ayala, experto del box, los participantes disfrutaron de una deliciosa velada a 2 de 3 caídas con límite de tiempo y para tristeza de los chefs, sobre todo de Poncho Cadena que no puedo contener el llanto, al igual que Claudia Lizaldi, tras una deliberación compleja, Emmanuel fue el eliminado de la noche.

La cocina más famosa de México se convirtió en un ring donde los competidores se jugaron el título por la filipina para ser uno de los 12 mejores de MasterChef 24/7.

Cada pareja, con los mismos ingredientes, esto es, el mismo reto. La primera batalla en el ring fue de Luis contra Antrax, un entrecot de res con chimichurri y papas.

Como en el box y con tarjetas divididas el ganador de la filipina fue el oriundo de Orizaba, Veracruz, Antrax.

El siguiente reto fue del amor a la rivalidad, el de la batalla de los sentimientos, de la pasión al odio con Lancer quien presume ser el señor de la oscuridad y Michelle, la modelo que argumenta ser perfecta.

En el ring los competidores lucharon entre el rencor y la pasión, por un cordero con espejo de yogurt griego. Tras un knockout fulminante, Lancer ganó la filipina y su ex tuvo que bajar de las cuerdas.

Rafa Ayala puso la sazón en cada una de las batallas y dio pie a un duelo entre hermanos de corazón a cargo de Jazmín y Emmanuel. Ellos debían preparar un Lingood con hinojo.

Los rounds de 20 minutos fueron cardiacos. La Confidencial victoria fue muy fácil para Jazmín, ya que el pescado de su contrincante tenía tantas espinas que fue descalificado.

Claudia Lizaldi y Rafa Ayala anunciaron la pelea estelar de la noche, Carmen contra Ixdit, round que no fue a tres caídas, sino una pelea de auténticas guerreras.

Con un “gancho al hígado”, ajos, cebollas y un solomillo de cerdo obtuvieron la victoria. Con un Knockout demoledor, Carmen se llevó la filipina y se sumó a los 12 mejores de Masterchef 24/7.

Claudia Lizaldi con su simpatía y belleza agradeció la participación de Rafa Ayala quien dio un toque formidable del box a la cocina. A continuación, Emmanuel, Luis, Ixdit y Michelle, participaron en el reto de eliminación, el cual, para su fortuna los chefs les dieron un plato libre, siempre y cuando, fuese gourmet, con toda la experiencia que se supone han adquirido con sus clases culinarias.

Ixdit con cinco minutos de ventaja que le otorgó el público, presentó un pollo al vino en honor al padre del Chef Poncho Cadena, Emmanuel optó por un chuletón de cerdo en salsa de blueberrys, Michelle, Ñoquis con una textura de salmón y Luis un Robalo por demásclásico.

Tras un fuerte reto de eliminación, finalmente los tres chefs decidieron que sería Emmanuel el siguiente participante en ser eliminado de la cocina más famosa de México, sería Emmanuel.