Eliminan a Facundo en La Casa de los Famosos México

Facundo fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, quien tras 43 días de encierro quedó fuera de la temporada.

Su salida ocurrió tras un enfrentamiento decisivo contra Aarón Mercury, quien fue salvado por el público.

El resultado sorprendió a varios seguidores, ya que Facundo había mantenido un perfil activo dentro de la casa, protagonizando momentos de humor, pero también de confrontación.

Al abandonar el reality, el conductor no dudó en lanzar comentarios directos hacia Alexis Ayala, a quien señaló de haber creado un “culto” al interior del Cuarto Noche, una de las divisiones más polémicas del programa. Estas declaraciones generaron conversación inmediata en redes sociales, donde se dividieron las opiniones sobre la influencia de Ayala en la estrategia grupal, de acuerdo con elimparcial.com.