“A pesar de que las sonrisas no ganan concursos de cocina, sí harán que te extrañemos toda la temporada”, fueron las emotivas palabras de Claudia Lizaldi para despedir al conductor español.

El chef Herrera, por su parte, criticó al conductor por cocinar una carne asada, pues consideró que no era un platillo digno para un concurso culinario de esta índole.

Cuando Poncho De Nigris presentó su plato, la recepción no fue positiva, ya que la presentación de su carne con papas y aderezo resultó “simplona”, además de que la salsa tenía un alto nivel de acidez, en consideración de Zahie Téllez.

De Nigris no sorprende al jurado

Zahie Téllez no quiso seguir comiendo el platillo “Trilogía Roquefort” que presentaron Eduardo Capetillo Gaytán, Lis Vega y Fabiola Campomanes. La chef expresó que el equipo no había limpiado la carne de res y no quiso probar “pellejos”.

“No se los enseño por respeto a ustedes, pero en un restaurante yo hubiera regresado el plato enseguida.. No lo voy a seguir comiendo”.

La chef Zahie Téllez le llamó la atención a Jorge El Travieso Arce, pues durante su “cocinada”, el exboxeador probó ciertos ingredientes de una manera que no fue del agrado de la experta en gastronomía.

“Es la segunda vez que veo que tomas algo con la mano y te lo llevas a la boca. Primera regla de higiene”.