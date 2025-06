Eliminan a Rafa Polinesio de Master Chef Celebrity

El youtuber se despidió de sus compañeros, al enterarse que él era el 12º eliminado de la competencia y visiblemente emocionado, comentó que él no sabía cocinar nada, pero ahí aprendió muchísimo.

Durante la entrevista mencionada, el influencer también expresó que se asombró de llegar tan lejos en la competencia, pues reconoció que él no sabe cocinar.

“Yo la verdad sí estaba bien nervioso porque Rafa no cocina. Pensé que iba a salir en el segundo episodio. Me sorprendí que los chefs confiaran tanto en mí, eso me dio mucha seguridad a seguir inventando cosas y a atreverme. Yo fluyendo, disfrutando el juego. Obviamente si me estresaba siempre estaba dentro de mí ese nervio sobre todo en el mandil negro. Lo que más me estresaba era ponerle nombre a los platos”, expresó.

Rafa expresó que posiblemente el motivo de su salida fue un complicado momento que vivió durante el reto de salvación en el que él tuvo que ser el capitán de su equipo. De acuerdo con el participante, un problema con la preparación del pescado fue un punto crítico en la competencia pues considero que ahí estuvo uno de los errores sobre su desempeño que desembocó en su salida.