Elizabeth Debicki confiesa que sintió miedo y pensó que no podría interpretar a Diana, en ‘The Crown’

“Es una trampa, ¿no? Un terreno pantanoso. Así que me apoyaba en el fregadero de la cocina y pensaba ‘No puedo hacer esto’”, ha explicado en una entrevista con la edición británica de Vogue. Sin embargo, una vez que llegó a leer los guiones se dio cuenta de que eran eprsonajes, como tantos otos que había interpretado, y cambió su perspectiva. Sin embargo, el haber sido capaz de relativizar el trabajo no cambiaba la enorme carga que conllevaba y algunas de las escenas que le toca representar siguieron teniendo mucho peso para la artista, así que el miedo era real.

Elizabeth, explicó, es una afortunada porque no siente ni mucho ni poco por ninguna Familia Real, por lo que le resulta fácil.

“El Príncipe Harry parece divertido, pero todo el mundo que trabaja en la serie tiene una idea de lo extremadamente difícil que tiene que ser nacer en esta vida”, ha asegurado la intérprete, que también ha tenido su dosis de presión mediática y paparazzis debido a su profesión.

Cuando tu vida es Hollywood experimentas algunas situaciones como las que tuvo que pasar Diana, como cuando algo que te pones pasa por tal escrutinio que recibe un nombre propio, como el famoso “vestido de la venganza”.

Según la compartido Elizabeth Debicki, se trata de un traje “complejo”, porque lo tenía desde hacía algunos años y era muy atrevido, pero Diana quiso “reclamar su espacio”.

“La manera en la que salió del coche, la luminosidad, la fuerza que tenía cuando se abrió la puerta, era rápida y adelantada a su tiempo, es algo increíble de ver”, ha comentado la intérprete de El gran Gatsby.

La quinta temporada de The Crown incluirá los hechos transcurridos entre 1991 y 1997, incluida su entrevista más polémica, así como los peores años de la vida de Isabel II, pero en contra de lo que muchos creen no llegará al momento de su muerte, que está en la próxima y última edición.

Dominic West dará vida al actual rey Carlos III y será un personaje clave en los próximos episodios puesto que veremos su relación con Camilla y los momentos más difíciles del divorcio.

Sin embargo, Elizabeth Debicki ha recordado que la serie se trata de una interpretación de la realidad y que no es, de ninguna manera, un documental. Unas declaraciones que responden a las críticas que se han reproducido en los últimos meses y años, no solo por estrenar la ficción tan cercana de la muerte de la Reina, sino también porque algunos consideran que no deja claro que se trata de ficción y no realidad.