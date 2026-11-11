Elizabeth Olsen regresa al universo Marvel como La Bruja Escarlata

Elizabeth Olsen retomará su papel de “La Bruja Escarlata” en la saga “Avengers” tras su sorpresivo rescate por “Doctor Doom”, interpretado por Robert Downey Jr., según reveló el final de la serie “VisionQuest” el 10 de octubre. Su regreso será en “Avengers: Doomsday” el 17 de diciembre.

La escena poscréditos del episodio final de “VisionQuest”, serie centrada en “Visión” y pareja de “Wanda Maximoff”, mostró el esperado despertar de este personaje. La actriz había sido vista por última vez en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

En su aparición anterior, “La Bruja Escarlata” fungió como antagonista y se sacrificó para salvar a otros. Sin embargo, se ha confirmado que fue rescatada por el “Doctor Doom”, cuyo papel es encarnado por Robert Downey Jr., quien será el villano principal de la próxima película.

“La Bruja Escarlata” fue rescatada por “Doctor Doom”, según se desprende de la secuencia final del reciente episodio de “VisionQuest”, una revelación que marca su retorno al universo cinematográfico, informaron fuentes cercanas a la producción.

Este último villano, interpretado por Robert Downey Jr., está confirmado para la película “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno en cines mexicanos está programado para el 17 de diciembre.

Elizabeth Olsen ha dado vida a “Wanda Maximoff” desde su primera aparición en la escena poscréditos de “Capitán América y el Soldado del Invierno”. Actualmente se desconoce si su rol será como aliada o adversaria de los “Avengers”.