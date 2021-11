Reino Unido y Francia acumularon tres y dos premios, respectivamente, mientras que el resto se distribuyeron entre Nueva Zelanda, Tailandia, Noruega, China e Israel.

Varias fueron las nominaciones hispanas que no lograron premio, entre ellos la de Mejor Actriz para la española Ane Gabarain, por su papel en Patria, la serie basada en la exitosa novela de Fernando Aramburu del mismo nombre y la española Gente hablando, creada por Álvaro Carmona y nominada en la categoría de Mejor Serie de cortos.

El Mejor Documental fue para Hope frozen: A quest to live twice, de Tailandia: la Mejor Telenovela The song of glory (China); el Mejor Programa Artístico fue para Kubrick By Kubrick (Francia); el Programa de Entretenimiento Sin Guión fue para The masked singer, del Reino Unido, y la Mejor Miniserie fue para Atlantic crossing.

Esta edición, los Emmy Internacional tuvo 44 nominados, en 11 categorías, procedentes de 24 países diferentes.

Producciones Egipto, Israel, Tailandia, Países Bajos, Noruega, Singapur, Reino Unidos, China, Corea del Sur, Líbano, España, entre muchos otros figuraron en la lista.