$!Ellos son los ‘midas’ del regional mexicano y comparten con jóvenes sus secretos para componer

“Llegaron más de 600 jóvenes, yo esperaba menos, fue todo un éxito, y ya me llegó la invitación para replicar este evento en Colombia, Ciudad de México, y en Los Ángeles, este fue el primero en Culiacán, dando la otra cara, el lado positivo, para que quienes nos visiten se quiten la idea de Sinaloa es un lugar de buenas personas, un lugar donde se la van a pasar bien”, resaltó.

El compositor de temas como Se me olvidó, A través del vaso, Piénsalo, Más que una Diosa, Por enamorarme , y El de los lentes Carrera , compartió que, la idea de este reunir a compositores en este evento, fue para compartir sus experiencias y conocimientos con los jóvenes, como una manera de regresar a su público lo mucho que la música les ha dado, brindarle a los nuevos talentos una guía.

“Yo quiero que los jóvenes que acudieron a este evento salgan motivados, porque la motivación y la paciencia en esta carrera, porque a mí mi primer tema me lo grabaron después de nueve años de estar tocando puertas, así que los invito a que no tiren la toalla, porque esta carrera es de persistencia y mucha resistencia”.

Actualmente, Gussy Lau acaba de firmar con Pepe Aguilar como artista, además de ayudar en la preparación del disco de Ángela, Leonardo y de Pepe Aguilar, así como del suyo propio, además de estar trabajando con temas para Mario Dom, Camila, así como para diferentes bandas y grupos.

Temas como Ahí donde me ven, No la cambio por ninguna, Aquí abajo, entre otras, son algunos de los temas que son interpretados por artistas como Ángela Aguilar, Los Plebes del Rancho, Christian Nodal, Rieleros del Norte, Julión Álvarez, entre otros.

“La música para mi ha sido todo, vengo de una familia de músicos, no sé hacer muchas cosas, pero desde chico supe que era la música a lo que me quería dedicar, y actualmente estoy preparando una producción con mariachi de 10 temas, esto de la mano de Pepe Aguilar, son temas que yo escribí, él se encargó de la producción, el disco traerá boleros, románticas, movidas, un disco bastante completo” señaló Lau.

Subrayó que su carrera en la música, pese a lo que puedan pensar los demás, no ha sido fácil, pues buscar quien grabara sus canciones no ha sido fácil, sin embargo eso no lo desanimó, y hoy su nombre es reconocido como uno de los mejores compositores en México.