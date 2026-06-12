Elogia Al Pacino la actuación de Diego Boneta en ‘Killing Castro’

No todos los días una estrella recibe palabras de admiración y respeto por parte de Al Pacino. Mucho menos cuando esa aprobación llega de manera espontánea, frente a una cámara y con la naturalidad de quien lleva más de medio siglo observando a los mejores actores de la industria. Ese fue el momento que vivió Diego Boneta. El intérprete mexicano compartió en redes sociales un encuentro con el protagonista de “El Padrino”, quien no ocultó la impresión que le dejó su trabajo en Killing Castro, una de las películas que más curiosidad está despertando dentro del circuito. Las imágenes muestran a ambos sentados uno junto al otro. Entonces llega el comentario que terminó convirtiéndose en noticia. “Qué gran actuación da este muchacho. Es todo lo que puedo decir”, afirmó Pacino mientras observaba a Boneta.

La reacción del mexicano fue inmediata, una sonrisa de sorpresa acompañó unas palabras de agradecimiento que más tarde publicó en sus plataformas digitales. “Inmensamente agradecido. Gracias por ser una verdadera inspiración para todos nosotros. Gracias, Al”, escribió. En Hollywood abundan los cumplidos de cortesía; por eso, las palabras del ganador del Oscar llamaron especialmente la atención, detalla eldiariony.com Pacino también señaló una cualidad que considera esencial en los grandes intérpretes. “Es increíble. Se convierte en el personaje, una de las cosas más grandes que puede hacer un actor”, comentó el veterano artista.

El reconocimiento adquiere un significado especial si se considera quién lo pronuncia. Al Pacino es una de las figuras más influyentes de la historia del cine, responsable de personajes inolvidables en películas como El Padrino, Scarface, Perfume de mujer y Heat. Para Boneta, que ha construido una carrera cada vez más sólida en Estados Unidos, el respaldo representa uno de los momentos más significativos de su trayectoria internacional. El proyecto que reunió a ambos actores es Killing Castro, un thriller político dirigido por Eif Rivera que se sitúa en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. La historia transporta al espectador al Nueva York de 1960, cuando la presencia de Fidel Castro en Naciones Unidas provocó movimientos estratégicos entre distintos sectores del poder estadounidense.

Diego Boneta.