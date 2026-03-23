Elogia Amanda Miguel a Majo Aguilar, durante su concierto en Colima

La artista argentina compartió en Instagram un breve encuentro con Majo. “Qué lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima. Hoy el público te espera, @majo__aguilar, disfruta mucho, nos veremos pronto”, escribió.

En primera fila, estuvo Majo Aguilar, cuya presencia no pasó desapercibida entre la audiencia y más tarde en plataformas digitales, donde una antigua rivalidad con Ángela Aguilar resurgió.

Amanda Miguel tiene claridad sobre sus predilecciones respecto a la dinastía Aguilar. La cantante, un ícono de la música pop de los años 80, reunió a una multitud en el Jardín Libertad de Colima durante una presentación que integró la programación del Sábora Fest 2026.

El video muestra la reunión entre ambas intérpretes. Emocionada, Majo Aguilar elogió las virtudes que han hecho de Amanda Miguel un referente atemporal en la industria musical. Otro fragmento muestra a Majo, en primera fila, siendo reconocida públicamente por la baladista, detalla infobae.com

Involuntariamente, Amanda Miguel avivó una antigua rivalidad familiar. En Instagram, parte de su comunidad recordó una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, donde al hablar sobre la posibilidad de grabar un disco con otras artistas, destacó las capacidades vocales de Belinda y las cualidades artísticas de Cazzu, pero desestimó a Ángela Aguilar, “No me llama la atención su voz”, zanjó.

Su acercamiento con Majo Aguilar fue interpretado por algunas personas como una distinción consciente de parte de Amanda Miguel. “Amanda sí sabe quién canta”, señaló una usuaria, en clara alusión a las declaraciones de la artista argentina para la televisión.

El comentario abrió una discusión que contrapuso las opiniones de seguidores de Majo y Ángela Aguilar. La rivalidad entre las primas Ángela Aguilar y Majo Aguilar es principalmente una narrativa mediática y de fanáticos, alimentada por constantes comparaciones de talento y estilo dentro del género regional mexicano.

Aunque existe un distanciamiento familiar acentuado por sus carreras, ambas han negado enemistad personal, enfocándose en sus propias carreras.