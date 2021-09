Elton John anuncia disco con 16 colaboraciones

Elton John estrenará un nuevo álbum titulado "The Lockdown Sessions" el próximo 22 de octubre, pero por lo pronto ya adelantó que se conforma de 16 duetos, y hasta los nombres de los artistas que invitó para esta producción que nació durante la pandemia.

El álbum incluye los sencillos ya conocidos "Cold heart" junto a Dua Lipa y el cover de "Nothing Else Matters" junto a Miley Cyrus. Pero además, duetos con Nicki Minaj, Lil Nas X, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug, Charlie Puth, Rina Sawayama, Gorillaz, Years & Years, SG Lewis, Brandi Carlile y Glen Campbell, entre otros.

“Lo último que esperaba hacer durante el encierro era hacer un álbum. Pero a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos puntuales ", explicado Elton John sobre estas grabaciones que se realizaron a través de Zoom y en sesiones presenciales.