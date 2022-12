Elton John se retira de Twitter, se une a protesta por políticas de Elon Musk

Elton John, cantante de Rocket Man, es la última celebridad en abandonar la plataforma de redes sociales desde que fue comprada por el magnate de Tesla, Elon Musk, y culpó de su salida al cambio de política del sitio en torno a la información errónea.

“Toda mi vida he tratado de usar la música para unir a la gente. Sin embargo, me entristece ver cómo la información errónea se usa ahora para dividir nuestro mundo. Decidí no usar más Twitter, dado su reciente cambio en la política que permitirá que la información errónea florezca sin control”, escribió el cantante en su último tuit.