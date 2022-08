Elton John y Britney Spears estrenan ‘Hold me closer’

La artista de música pop Britney Spears estrenó este viernes el tema Hold me closer , su primera canción nueva después de seis años de no hacerlo, a dueto Elton John.

El tema musical es una versión bailable de la balada de Elton de los años 70 Tiny dancer , con elementos de su posterior éxito The One , la cual se estrena un año después de que Britney Spears ganara una batalla judicial a su padre, con el final a un acuerdo de tutela que le daba el control sobre su vida.

Elton John es una de las mayores estrellas del pop británico que ha dejado su marca en la música desde la década de los años 70, con decenas de composiciones como Your song, Goodbye yellow bricks road, Candle in the wind y I’m still standing.