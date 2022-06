$!Emiratos Árabes Unidos veta la cinta ‘Lightyear’ por supuesta escena LGBTQ

La oficina no entró en detalles y no respondió en un primer momento a preguntas de The Associated Press. El tuit incluía una imagen del cartel de la película, donde se ve la silueta de su protagonista, “Buzz Lightyear”, con un símbolo de “no” en rojo colocado encima.

La película también podría prohibirse en Malasia. The Star, el principal diario en inglés del país, dijo que Lightyear no se proyectaría en cines del país, y citó una fuente anónima que no formaba parte del Gobierno. No se reportaron los motivos para su probable prohibición. Un periódico en el reino insular de Bahréin en el Golfo Pérsico de también conjeturó de forma similar que la cinta no se estrenara allí.

No fue posible contactar en un primer momento con la Junta de Censura de Cine de Malasia y el Ministerio del Interior, así como con The Walt Disney Co., para solicitar comentarios.