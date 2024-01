La cantante mexicana Danna Paola no escatimó críticas al reggaetón mexicano, expresando su preocupación por las letras que considera “muy intensas” y fuera de límites.

La artista, reconocida por su versatilidad y éxito en la industria musical, se pronunció en contra de la denigración de las mujeres en las canciones, señalando la importancia de no promover contenidos que refuercen estereotipos machistas en un país ya de por sí marcado por la desigualdad de género.

En sus propias palabras, Danna Paola afirmó: “El reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, ya como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que si ‘sí este artista’, porque yo no soy nadie para decir ‘esto está bien, esto está mal’, pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer, y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”, expresó la cantante.