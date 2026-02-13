Emite Pepe Aguilar un comunicado, ante presunto ataque armado a su familia

Ante la confusión, el intérprete emitió un comunicado para aclarar los hechos, mientras autoridades estatales confirmaron que sí hubo un enfrentamiento armado en la región, aunque no estuvo dirigido contra el artista ni su familia.

Las versiones señalaban que el convoy del artista habría sido agredido en Zacatecas y que su hija Ángela Aguilar y su pareja, Christian Nodal, podrían haber estado en riesgo.

La difusión de reportes sobre un presunto ataque armado contra la familia del cantante Pepe Aguilar generó preocupación en redes sociales y medios digitales.

El cantante informó que, al momento en que circulaban las versiones, él se encontraba en la Ciudad de México y que todos sus familiares estaban a salvo.

En su mensaje, precisó que los reportes que aseguraban un ataque directo eran incorrectos y pidió no difundir información no verificada. También agradeció la preocupación de su público, detalló elimparcial.com

Autoridades del estado confirmaron que se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Villanueva, específicamente en la comunidad de Tayahua.

El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión estuvo dirigida contra fuerzas de seguridad estatales y derivó en un operativo para restablecer el orden.

Según el reporte oficial, la agresión fue contra elementos policiales. Se desplegó un operativo en la zona, hubo detenciones de presuntos responsables y no se reportaron bajas entre las corporaciones.

La confusión surgió debido a operativos de seguridad activos cerca de propiedades vinculadas a la familia, entre ellas el rancho Rancho El Soyate, complejo construido por el cantante Antonio Aguilar Barraza.

Reportes preliminares señalaron que el ataque habría ocurrido cerca del lugar y que el artista se dirigía al aeropuerto de Calera. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades ni por el propio cantante.

Aunque negó haber sido víctima de un atentado, Pepe Aguilar expresó solidaridad con la población zacatecana y manifestó su deseo de que la paz regrese al estado. También agradeció los mensajes de apoyo recibidos.