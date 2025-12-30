Emitirán ‘Bienvenido 2026’ por Tv abierta para recibir el Año Nuevo

Con el objetivo de reunir a las familias mexicanas con una festiva emisión en la que participarán más de 60 figuras del mundo del espectáculo.

El show musical de Bienvenido 2026 estará a cargo de Déja Vu Retro Show, Los Socios del Ritmo con Samo, María José, Mar Solís, Mariana Ochoa, Mariana Seoane, Mentiras El Musical, Motel, Río Roma, Sonora Dinamita y Víctor García.

Tendrá con la conducción de Cynthia Urías, Carlos Arenas, Faisy, Mar Contreras, Odalys Ramírez, Shiky y Ximena Córdoba.Este especial se transmitirá por Las Estrellas el 31 de diciembre, al terminar el noticiero En Punto con Enrique Acevedo.