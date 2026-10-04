‘En el camino’ arrasa en los Premios Ariel 2026

La película En el camino, de David Pablos, fue la gran protagonista de la 68 edición de los Premios Ariel al conquistar seis estatuillas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Dirección, durante una ceremonia realizada el sábado en los Estudios Churubusco.

La entrega, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, coincidió con la celebración de los 80 años de la AMACC y reunió a representantes de distintas generaciones del cine mexicano.

El filme de Pablos, que cuenta la historia de amor entre dos traileros en la frontera de México y que fue seleccionado para representar al País en los premios Óscar, también obtuvo los reconocimientos para Osvaldo Sánchez como Mejor Actor; Mariano López Sosa, por Mejor Coactuación Masculina; Víctor Miguel Prieto Simental, como Revelación Actoral, y Ximena Amann, por Mejor Fotografía.

En Dirección hubo un empate entre David Pablos, por En el camino, y Pablo Pérez Lombardini, por La reserva, cinta que también obtuvo el Ariel a Mejor Ópera Prima y Mejor Música Original.