‘En el camino’ arrasa en los Premios Ariel 2026

La película En el camino, de David Pablos, fue la gran protagonista de la 68 edición de los Premios Ariel al conquistar seis estatuillas, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Dirección, durante una ceremonia realizada el sábado en los Estudios Churubusco.
La entrega, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, coincidió con la celebración de los 80 años de la AMACC y reunió a representantes de distintas generaciones del cine mexicano.
El filme de Pablos, que cuenta la historia de amor entre dos traileros en la frontera de México y que fue seleccionado para representar al País en los premios Óscar, también obtuvo los reconocimientos para Osvaldo Sánchez como Mejor Actor; Mariano López Sosa, por Mejor Coactuación Masculina; Víctor Miguel Prieto Simental, como Revelación Actoral, y Ximena Amann, por Mejor Fotografía.
En Dirección hubo un empate entre David Pablos, por En el camino, y Pablo Pérez Lombardini, por La reserva, cinta que también obtuvo el Ariel a Mejor Ópera Prima y Mejor Música Original.
Dos trayectorias reconocidas con el Ariel de Oro
La noche también estuvo dedicada a dos figuras de amplia trayectoria en el cine mexicano: la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa, quienes recibieron el Ariel de Oro.
Arenas fue reconocida por una carrera ligada, entre otros géneros, al cine fantástico y de terror. Entre sus trabajos destacan La momia azteca, El espejo de la bruja, dirigida por Chano Urueta, y La maldición de la Llorona, de Rafael Baledón.
Bilbatúa, considerado uno de los grandes cronistas visuales de México, recibió el mismo reconocimiento por una trayectoria dedicada al documental. A lo largo de su carrera realizó más de mil documentales, con los que registró acontecimientos políticos, sociales y culturales de México durante la segunda mitad del siglo 20.
La ceremonia también entregó la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico 2026 al cineasta Óscar Menéndez.
Otra de las cintas que tuvo una noche destacada fue Autos, mota y rocanrol, que obtuvo reconocimientos en categorías técnicas como Sonido, Vestuario, Maquillaje y Diseño de Arte.
La película también compartió el Ariel a Mejores Efectos Visuales con Un cuento de pescadores, en uno de los empates de la noche.
En tanto, O último azul fue reconocida por Mejor Guion Original y Mejor Edición; Mujeres del alba obtuvo el premio a Mejor Guion Adaptado, mientras que La libertad de Fierro ganó como Mejor Largometraje Documental.
En animación, Soy Frankelda, de Arturo y Roy Ambriz, obtuvo el Ariel a Mejor Largometraje de Animación.
Reconocimientos al cine iberoamericano y al cortometraje
El Ariel a Mejor Película Iberoamericana fue para Un poeta, producción colombiana dirigida por Simón Mesa Soto.
En cortometraje, Las voces del despeñadero ganó como Mejor Cortometraje Documental y Azul obtuvo el reconocimiento a Mejor Cortometraje de Ficción.
La categoría de Mejor Cortometraje Animado tuvo un empate entre Desdoblándome y Teatro Secreto.
La edición 68 de los Ariel también destacó porque varias de las películas reconocidas formaron parte de la programación y de la Selección Oficial del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, reforzando el vínculo entre los principales encuentros cinematográficos del País y el reconocimiento de la industria nacional.
Ganadores:
Mejor Película: En el camino
Mejor Ópera Prima: La reserva
Mejor Largometraje Documental: La libertad de Fierro
Mejor Largometraje de Animación: Soy Frankelda
Mejor Dirección: David Pablos – En el camino / Pablo Pérez Lombardini - La reserva
Mejor Actriz: Diana Sedano – Juana
Mejor Actor: Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Masculina: Mariano López Sosa – En el camino
Mejor Coactuación Femenina: Ángeles Cruz – Las locuras
Mejor Revelación Actoral: Víctor Miguel Prieto – En el camino
Mejor Guion Original: O último azul
Mejor Guion Adaptado: Mujeres del alba
Mejor Fotografía: En el camino
Mejor Sonido: Autos, mota y rocanrol
Mejor Música Original: La reserva
Mejor Vestuario: Autos, mota y rocanrol
Mejores Efectos Visuales: Autos, mota y rocanrol: / Un cuento de pescadores
Mejores Efectos Especiales: Contraataque
Mejor Maquillaje: Autos, mota y rocanrol
Mejor Diseño de Arte: Autos, mota y rocanrol
Mejor Edición: O último azul
Mejor Cortometraje Animado: Desdoblándome / Teatro secreto
Mejor Cortometraje de Ficción: Azul
Mejor Cortometraje Documental: Las voces del despeñadero
Mejor Película Iberoamericana: Un poeta (Colombia)