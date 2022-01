$!En la industria del cine, son las franquicias más exitosas en la taquilla

Este universo de los superhéroes no engloba la mayoría de las películas de DC comics, sino que comienza en 2013 con Man of Steel y une las nuevas versiones de Batman, Superman, Wonder Woman, Shazam, Aquaman, Suicide Squad y Birds of Prey. Además que tiene muchos estrenos por delante. Por el momento en taquilla llevan un total de 5 mil 819 millones de dólares.