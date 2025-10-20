Espectáculos
En Los Mochis, celebran cuatro décadas Flans y Pandora

En un concierto donde interpretan sus emblemáticas melodías, ambas agrupaciones conquistan a sus fans; plasman las huellas de sus manos para integrar el Paseo de la Fama de Topolobampo
Noroeste Redacción |
20/10/2025 12:50
LOS MOCHIS._ Las icónicas intérpretes del pop de años 80, Flans y Pandora siguen cosechando éxitos juntas en sus conciertos y ahora tocó presentarse en la ciudad de Los Mochis.

El grupo Flans junto con el grupo Pandora dieron un gran espectáculo en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, donde estuvieron por segundo año consecutivo.

Previo al concierto Arianna Carrera Ugarte, directora de Turismo de Ahome Sinaloa, el Alcalde Antonio Menéndez y Manuel Ayala, artista plástico acudieron a su camerino para que las cantantes dejarán plasmadas las huellas de sus manos, para formar parte de paseo de las estrellas en Malecón de Topolobampo, tal y como en su momento las dejo Chayanne.

El concierto inició muy puntual con la melodía ‘Me he enamorado de fan’, para seguir con la canción ‘Cuando no estás conmigo’, después ‘Sin tu amor’, ‘Como una mariposa’, ‘Corre, core por el bulevar’, y demás temas inolvidables que hicieran famosas a las integrantes de ambas agrupaciones.

Las canciones hicieron cantan y evocar la nostalgia de los años 80, que fueron cantadas a coro por el público presente.

    Pandora y Flans con sus mejores melodías.
    Ilse, de Flans.
    Las integrantes de Flans y Pandora dejan las huellas de sus manos como recuerdo.
    Mimí plasma sus huellas para integrar el paseo de las Estrellas en Topolobampo.
    Las Flans acompañadas por autoridades municipales.
