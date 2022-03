$!‘En mi vida, estoy a la mitad de lo que puedo ser’, asegura el comediante Mike Salazar

Después de tres años de no presentarse en Culiacán y estar fuera de los escenarios debido a la pandemia, el comediante Mike Salazar, mejor conocido como “El Caballero de la comedia”, regresará el 1 de abril a la capital sinaloense para reencontrarse con su público con su show titulado Po’s aquí andamos. En entrevista con el regiomontano a través de una videollamada, manifestó que estar de nuevo frente al público, es como ver la luz al final del túnel.

“Estamos muy contentos, yo creo que fueron dos años muy difíciles para absolutamente todo el mundo, aunque la producción en el negocio para algunos empresarios haya subido, el hecho de estar encerrados, de tener la incertidumbre de enfermarte y no saber qué pasará, siento que fue muy complicado para todos, y ahora pues como dice el show, pues aquí andamos, estamos vivos y hay que aprovechar esta segunda oportunidad que nos da Dios y estoy emocionado de regresar a los escenarios”, expresó. El comediante compartió también que este nuevo show tras su retorno a los escenarios, ya tuvo la oportunidad de presentarlo en Guadalajara y en la Ciudad de México, siendo Culiacán la tercera ciudad a donde lo lleva, en este inicio de su gira de presentaciones. Salazar señaló estar emocionado con la respuesta que ha tenido su nuevo show con los culichis, a quienes agradeció su apoyo, logrando abrir funciones ese mismo día.

“Si antes valorábamos subirnos al escenario, pues ahora lo valoramos al triple porque no sabemos si al día siguiente vamos a estar pisando la tarima de nuevo y en este show lo que les ofrezco es mucha risa, eso está garantizado, además van a ver un 90 por ciento o más de cosas que no han visto en redes sociales, contando cosas nuevas y de repente soltando algún chiste clásico en su carrera, pero el show es completamente nuevo, algo que no encontrarán en redes sociales, contando las experiencias que la pandemia nos hizo pasar, viendo el lado chusco de lo malo, con la esencia que lo caracteriza”. Durante la charla con él, resaltó que su presentación se realizará esta vez en el Teatro Pablo de Villavicencio, para él un escenario importante, por lo que espera un público más exigente y que su puesta en escena cumpla sus expectativas. Mike compartió que sus principales influencias para dedicarse a la comedia fueron las carreras de figuras como Teo González, Jorge Falcón y Gilberto Gless, de los cuales, dijo, les aprendió mucho, desde cómo pararse en el escenario, cómo ejecutar las parodias de la mejor manera, personajes que en su trabajo no dicen groserías, y siendo esta una de las características de su show, aunque, resaltó no estar en contra de quienes usan este recurso en sus shows.

“Mis shows van enfocados para toda la familia, que de repente lo puedan escuchar adolescentes de 13 ó 14 años en adelante y me da mucho gusto que cuando doy un show se me acerca la familia completa para decirme que sus hijos son mis fans, lo que demuestra que no es un espectáculo muy grosero, ni vulgar, así que seguiré en esa línea, pero si en algún momento tengo que evolucionar a eso trataré de analizarlo y hacerlo de la mejor manera sin llegar a la vulgaridad”. Mike compartió también que su escenario también servirá de plataforma para impulsar a nuevos talentos en el Stand Up, entre ellos, estará el sinaloense Daniel Beltrán, quien abrirá su show, seguido de Roel Salazar, hermano del comediante, dos figuras que buscan consolidarse dentro de la nueva generación de comediantes. Añadió que su comedia, está inspirada en situaciones de vida, su familia, experiencias con amigos, parejas, de las cuales surgen cosas chuscas, a las que él pone atención, para después retomarlos y llevarlos a su show a través de una divertida parodia.